Ali Dinçer\'in ölüm yıl dönümü anıldı

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Eski Ankara Belediye Başkanı Ali Dinçer, ölümünün 17. yılında mezarı başında anıldı. Anma törenine katılan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "Dinçer ile aynı yaşta Çankayalıların güveniyle geldiğim bu onurlu görevi, Ali Dinçer Başkan'ımızın belediyecilik anlayışıyla sürdürecek olmaktan kıvanç duyuyorum" dedi.

Eski Ankara Belediye Başkanı, Devlet Bakanı ve TBMM 19, 20 ve 22. Dönem Milletvekili Ali Dinçer, ölümünün 17. yılında mezarı başında anıldı. Anma törenine Dinçer'in kızının yanı sıra Başkan Güner, önceki Adalet Bakanı Seyfi Oktay ve Dinçer'in çalışma arkadaşları katıldı.

Anmada söz alan Başkan Güner, şunları söyledi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis Başkanvekili olması sıfatıyla Türkiye protokolündeki en üst makamlardan birini icra etti ama Ali Dinçer, Ankaralıların gönlünde de her zaman için halkçı belediyeciliğiyle sosyal belediyeciliğiyle adını yaşatacak. Şimdi bizlere düşen görev sadece onu unutmamak, onu anmak, onun anısını yaşatmak değil, onun mirasına da sahip çıkıp geliştirerek, bizden sonraki dönemlerde de daha da kolaylaştırıcı olabilmek adına bizden sonraya da iyi bir miras bırakabilmektir. Hem Ali Dinçer hem Vedat Dalokay kaybettiğimiz tüm belediye başkanlarımız, tüm sosyal demokrat siyasetçiler bizim gönlümüzde her zaman için ayrı bir yere sahip olacak. 47 yıl önce 32 yaşındayken Ankaralıların Belediye Başkanlığı görevi verdiği kıymetli Başkan'ımız Ali Dinçer ile aynı yaşta Çankayalıların güveniyle geldiğim bu onurlu görevi, Ali Dinçer Başkan'ımızın belediyecilik anlayışıyla sürdürecek olmaktan kıvanç duyuyorum."