Ali Kurt\'un Oğulları Berber Oluyor

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Hatay'da uzun yıllardır berberlik yapan Ali Kurt, 11 ve 14 yaşındaki 2 erkek evladına berberlik mesleğini öğreterek çırak bulma ve yetişmiş eleman sorununa kesin çözüm buldu.

İskenderun ilçesinde yaşayan 30 yıllık berber Ali Kurt, çocukluk yaşlarında öğrendiği mesleğini yıllardır sürdürmeye devam ediyor. Yılların berberi Kurt, birçok meslek grubunda olduğu gibi berberlikte de başta gelen sorunlardan olan çırak ve yetişmiş eleman bulma sorununa çözümü kendi buldu. Kurt, evlatları 14 yaşındaki Yusuf ve 11 yaşındaki Muhammed Enes'e mesleğini öğreterek kalifiye eleman yetiştirme kararı aldı. Kendini geliştiren çocuklar, meslekteki el becerileriyle yılların berberlerine taş çıkarırken yaşıtlarına da örnek olacak davranışta bulunuyorlar.

"Çocuklarımın ileriki zamanlarda bu berberlik mesleğini en güzel şekilde öğrenip icra edeceklerine eminim"

30 yıldır berberlik yaptığını dile getiren baba Ali Kurt, evlatlarına berberlik mesleğini en iyi şekilde öğreteceğini dile getirerek, "Bu mesleği devamlı, faydalı ve daha verimli hale getirmeleri; hem iyi bir sanatkar hem de iyi bir usta olmaları için mutlaka bu işi öğrenmeleri gerekiyor. İki oğluma da öğreteceğim berberlik mesleğini. Bu mesleği babaları olarak hem Muhammed Enes'e hem de Yusuf'a inşallah öğreteceğim. Çocuklarımın ileriki zamanlarda gerçekten de bu berberlik mesleğini en güzel şekilde öğrenip icra edeceklerine de eminim. Deprem günü evimiz ağır hasar aldı ve yıkılmadan kurtulduk çok şükür. Tabii sonradan yıkıldı" dedi.

"Yaşımdan dolayı müşteriler bana tıraş olmaktan hiç çekinmiyor, hatta tebrik ediyorlar"

Baba mesleğini öğrenen 14 yaşındaki Yusuf Kurt, berberliği devam ettireceğini dile getirerek, "10 yaşımdan beri babamla birlikte berberlik mesleğini devam ettiriyorum. Babam öğretti berberlik mesleğini bana, devam da ettireceğim. Yaz aylarında, boş zamanlarımda dükkana geliyorum ve müşterileri tıraş ediyorum. Yaşımdan dolayı müşteriler bana tıraş olmaktan hiç çekinmiyor, hatta tebrik ediyorlar" şeklinde konuştu.

"Babam zaten ileride bize dükkanı vermeyi düşünüyor çünkü mesleği seviyorum ve güzel bir meslek"

Yaşıtlarının aksine gündelik hayata yoğunlaşan 11 yaşındaki Muhammed Enes Kurt, "Berberlik mesleği güzel ve bu mesleği çok seviyorum, ileride devam etmeyi de çok istiyorum. Boş zamanlarımızda dükkanı temizliyoruz ve müşterileri karşılıyoruz ağabeyimle birlikte. Babam zaten ileride bize dükkanı vermeyi düşünüyor çünkü mesleği seviyorum ve güzel bir meslek. İyi ki babam bize mesleğini öğretiyor, ben de severek yapıyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY