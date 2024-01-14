Alkollü sürücü aydınlatma direğini çarparak durabildi

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Alkollü sürücü aydınlatma direğini çarparak durabildiKazada otomobil hurdaya döndü

DENİZLİ - Denizli'de 2.70 promil alkollü sürücü, aracı hurdaya çevirdi. Kaza, Pamukkale İlçesine bağlı Antalya Denizli Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Ö. idaresindeki 20 HS 175 plakalı araç sürücüsü alkolün etkisiyle aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü, önce refüje ardından aydınlatma direğinin çarparak durdu. Kazada yaralanan sürücünün 2.70 promil alkollü olduğu öğrenildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.