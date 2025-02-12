Alkollü Sürücü Park Halindeki Araçlara Çarptı - Son Dakika
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Yerel

Alkollü Sürücü Park Halindeki Araçlara Çarptı

Biga'da alkollü sürücü, 6 araca çarpıp kaçtı, polis tarafından yakalandı.

12.02.2025 21:50
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Biga'da park halindeki 6 araca çarpıp kaçan aracın sürücüsü yakalandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Biga ilçesinde iddiaya göre alkollü olduğu ileri sürülen sürücü A.Ç. park halinde 6 araca çarparak zarar verdi. Olay yerinden kaçan sürücü polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay dün akşam 23.30 sıralarında Biga ilçesi Şirintepe Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre alkollü olduğu ileri sürülen 17 KB 316 plakalı araç sürücü A.Ç. park halindeki 6 araca çarptı. Kazayı görenler durumu polise bildirdi. Araçlara çarpan A.Ç. aracını olay yerinde bırakarak kaçtı. Olay sonrası park halindeki araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polis kısa bir süre sonra kazayı yapan araç sürücüsü A.Ç'yi yakaladı.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alkollü Sürücü Park Halindeki Araçlara Çarptı - Son Dakika

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