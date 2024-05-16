Alman Çift Bisikletle Türkiye Turuna Çıktı

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Almanya'dan Türkiye turu için bisiklet ile yola çıkan Alman çift, Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Meke Gölüne ulaşarak kamp yaptı.

Almanya'da yaşayan Maren ve Kai Rotter çifti Nisan ayında bisikletleri ile Türkiye turu için yola çıktı. Günde en az 4 saat pedal çeviren çift, Meke Gölü'ne ulaştı ve burada kamp yaptı. Bisiklet turuna Nisan ayı içerisinde başladıklarını belirten Alman Çift, 20 gün önce Türkiye'ye girdiklerini bisikletleri ile farklı şehirlerden Meke Gölü'ne geldiklerini ifade etti. Türkiye'de gezdikleri bir çok ilde farklı güzelliklerin olduğunu belirten Maren ve Kai Rotter, "Türkiye her anlamda harika. Doğa ve tarihi güzellikleri, yemekleri ve insanları ile harika bir ülke. Burada insanlara verilen değer çok güzel. Bizi gören herkes konuşmaya çalışıyor ve yardım ediyor. Almanya'da pek çok Türk'le tanıştık ama Türkiye'ye hiç gitmedik. Türkiye'yi hep merak ediyorduk. Bisikletle yolculuk yapmak çok güzel. İstediğimiz yerde durup insanlarla konuşuyoruz, kamp yapıyoruz. Bazısı bizi evine davet edip misafir ediyor, yemek ikramında bulunuyor. Antalya, Isparta, Eğirdir, Beyşehir, Konya, Karapınar, Sultanhanı, Tuz Gölü gibi yerleri gezdik. Daha bir çok yeri doya doya gezmek amacındayız. Türkiye bizim için unutulmaz anılarla dolu. Birisi bize Meke Gölü'nü anlattı. Gece çadır kamp yaptık. Burayı sadece biz, çadırımız ve köpeğimizle paylaştık. Muhteşem bir manzarası var. Gün batımı bir başka güzel gün doğumu bir başka güzel. Issız olması da harika. Çünkü insan dinleniyor" diye konuştu.

Alman çift Karapınar'dan sonra Kapodakya'ya gitti. - KONYA