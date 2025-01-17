Alpay'dan Elazığ Ticaret Borsası'na Ziyaret - Son Dakika
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Alpay'dan Elazığ Ticaret Borsası'na Ziyaret

Alpay\'dan Elazığ Ticaret Borsası\'na Ziyaret

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Elazığ Ticaret Borsası'na önemli projeler hakkında bilgi aldı.

17.01.2025 17:10
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Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ'ı ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ziyarette Elazığ Ticaret Borsasının faaliyetleri hakkında Başkan Dumandağ'dan bilgi aldı. Ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Yardımcısı Alpay, "Elazığlı esnafımızın ve vatandaşlarımızın sorun ve sıkıntılarının çözümünde üzerimize düşen ne varsa her zaman yapmaya hazırız ve bu sorunların ilgili makamlara iletilmesinde gerekeni bugüne kadar yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Kıymetli Başkanım Mehmet Ali Dumandağ'ın çalışmalarını da yakından takip ediyoruz. Kendisi ve ekibi çok önemli çalışmalara imza atıyor. Bizler de Ankara'dan gururla takip ediyoruz bu çalışmaları. Hem Elazığ tarımı ve hayvancılığı adına yaptığı özverili çalışmalar hem de nazik ev sahiplikleri için değerli başkanıma teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.

Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu başkanı Mehmet Ali Dumandağ da ziyaretlerinden ötürü Bakan Yardımcısı Şuay Alpay'a teşekkür ederek; "Elazığ'ımızın Ankara'daki en önemli isimlerinden olan Bakan Yardımcımız Şuay beyi bugün borsamızda ağırladık. Kendisi hem milletvekili olduğu 24. ve 25. Dönemlerde hem de Bakan Yardımcılığı döneminde esnafımızın sorunlarına çözüm bulma noktasında azami gayret göstererek Elazığ esnafının yanında olduğunu hep göstermiştir. Sorunlarımızın ilgili makamlara iletilmesi noktasında ne zaman yardım istesek hep bize destek olmuştur. İnşallah bundan sonraki süreçte de bizlere katkı sunmaya devam edecektir. Ben bu vesileyle hem ziyaretleri için hem katkı ve destekleri için kendisine Ticaret Borsası üyeleri adına teşekkür ediyorum. Allah kendisinden razı olsun." diye konuştu.

Ziyaret sırasında ayrıca Ticaret Borsası tarafından yürütülen Fırat Hayvan Ürünleri Tedarik ve Ticaret Merkezi ve Besi Organize Tarım Bölgesi projeleri hakkında istişareler yapıldı ve projelerin bölgenin tarımsal ekonomisine katkıları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Konuşmaların ardından Başkan Dumandağ tarafından Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay'a, Elazığ Ticaret Borsası'na verdiği desteklerden ötürü bir plaket takdim etti.

Bakan Yardımcısı Alpay'ın ziyaretinde Ticaret Borsası Meclis Başkanı Aydın Torgut, Genel Sekreter Murat Çiçek ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alpay'dan Elazığ Ticaret Borsası'na Ziyaret - Son Dakika

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