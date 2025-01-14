Alper Hamurcu: Elimizdeki Oyunculardan Memnunuz, Transfer Yapmayacağız

Yerel

- Alper Hamurcu: "Elimizdeki oyunculardan memnunum, transfer yapmayacağız"

AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Alper Hamurcu, transfer politikaları hakkında açıklama yaparak "Elimizdeki oyunculardan memnunum, transfer yapmayacağız" dedi.

Vodafone Sultanlar Ligi temsilcilerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, ligdeki mücadelesini sürdürürken, kulübün başantrenörü Alper Hamurcu, ikinci yarıda oynadıkları maçları, hedeflerini ve transfer politikaları hakkında açıklamalarda bulundu. Özellikle transfer konusuna dikkat çeken başantrenör Hamurcu, ellerindeki oyunculardan memnun olduklarını ve transfer yapmayacaklarını açıkladı. Oynadıkları son iki maçı da değerlendiren Başantrenör Alper Hamurcu, "Oynadığımız iki maç hedef maçlarımız olmasa bile hedef maçlarımız öncesinde mücadelemizi ortaya koyabilmemiz için çok değerli iki maçtı. Özellikle Kuzeyboru maçı mücadelenin çok yüksek olduğu ancak çok fazla hata yaptığımız maçlardan bir tanesiydi. Özgüvenimizi tazelememiz açısından çok önemli bir maçtı. Türk Hava Yolları maçında ise ilk iki set istemediğimiz şekilde geçti. Takımımızın en büyük özelliklerinden bir tanesi, defans organizasyonu. Bunu ilk iki sette hiçbir şekilde sahaya yansıtamadık ancak üçüncü set, takımın doğasında olan mücadele gücünü ortaya koyduğumuz bir set oldu. Dördüncü sette de aynı şekilde 14-11 öndeyken yapmış olduğumuz arka arkaya hatalar sonrasında toparlamamız biraz daha zor oldu" dedi.

"Play-off yolunda çok önemli maçlar "

Ligin ikinci yarısında oynayacakları maçların önemine de değinen Hamurcu, "Bundan sonraki maçlarımız çok önemli. Özellikle Nilüfer Belediyespor ile Çarşamba günü oynayacağımız maç, bizim açımızdan çok önemli maçlardan biri diyebilirim. İlk yarı çok kötü oynayarak 3-0 kaybettiğimiz bir maç vardı. Şu anda Nilüfer Belediyespor da sahaya çok iyi bir voleybol ortaya koysalar da galip gelemiyor olmaları onları çok daha tehlikeli yapıyor. Ciddi kaliteli bir takımlar. Sigorta Shop maçı da play-off'a kalma konusunda çok önemli olacaktır" şeklinde konuştu.

"En ufak bir problemimiz yok"

Başantrenör Hamurcu, kulübün transfer politikasına da açıklık getirerek, "Sezon ortasında transfer yapmamak bizim kulübümüzün geleneği haline geldi. Bir oyuncuyu gönderip farklı bir transfer yapma gibi bir politikamız söz konusu değil. Sezon başında anlaşmış olduğumuz oyuncularla sezon sonuna kadar devam ediyor olmak, onların performansını bir şekilde yukarıya çıkarıyor olmak bizim kültürümüz haline geldi. Çok ciddi bir sakatlık olmaması durumunda transfer yapmayı düşünmüyoruz. Elimizdeki oyuncuların hepsinden çok memnunuz. İnanılmaz özverili ve profesyonelce çalışıyorlar. Bu açıdan en ufak bir problemimiz yok" diye konuştu.