ALTSO Başkanı Tuna, 371 bin 547 nüfuslu Alanya\'nın il olmaya hazır olduğunu belirtti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği "100 İl, 1000 İlçe Projesi" kapsamında Alanya'nın il olabilecek ilçeler arasında ilk sıralarda gösterilmesi, kentte yeniden il olma beklentisini gündeme taşıdı. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mustafa Tuna, Alanya'nın il olması konusunda değerlendirmelerde bulunarak, ilçenin birçok açıdan il olmaya hazır olduğunu söyledi. Alanya'nın ekonomik yapısı, nüfusu ve turizm potansiyelinin bu beklentiyi desteklediğini belirten Tuna, il statüsüne geçilmesinin kentin gelişimine önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre güncel nüfusu 371 bin 547 olan Alanya'da nüfusun yüzde 50,58'i erkeklerden yüzde 49,42'si kadınlardan oluşuyor. Yıllık nüfus artış oranı yüzde 2,67 olarak ölçülen ilçede yabancı uyruklu nüfus sayısı da öne çıkıyor. 78 farklı ülkeden toplam 38 bin 563 yerleşik yabancı vatandaşın yaşadığı ilçede ilk sıralarda Rusya, Ukrayna ve Almanya vatandaşları yer alıyor. Bu nüfus büyüklüğüyle Türkiye'deki pek çok ilin nüfusunu geride bırakan Alanya'da yaz aylarında ise turizm hareketliliğiyle birlikte fiili nüfus 700 binin üzerine kadar çıkıyor.

"İl olması ekonomiye canlılık katacak"

Alanya'nın il olabilecek ilçeler arasında ilk sıralarda yer almasının kendilerini memnun ettiğini belirten ALTSO Başkanı Mustafa Tuna, "Alanya'nın ilk sıralarda olması bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Çünkü Alanya'mız hem ekonomik yapısıyla hem nüfusuyla hem de il olmaya uygun özellikleriyle bu konuda önemli bir konumda. Biz de Alanya'nın il olması konusunda aynı düşünceleri paylaşıyoruz. Bunun yanı sıra Alanya'nın il olması, Alanya ekonomisine ayrıca bir canlılık katacaktır. İl olduğumuz zaman şehrimize doğrudan yatırımlar gelecektir. İstediğimiz projeler ve planlar daha hızlı hayata geçirilecektir" dedi. İl statüsüne geçilmesiyle birlikte kamu yatırımlarının doğrudan Alanya'ya yönlendirileceğini ifade eden Tuna, "Bu konuda ilk sıralarda yer alması Alanya halkını memnun ediyor. Bakanlıklarımızdan alacağımız yatırımlar doğrudan bize gelecektir. Alanya bürokrasisi ve siyaseti bu konuda daha hızlı hareket edecektir diye düşünüyorum. Alanya'nın il olması konusunda Türkiye'de Sayın Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği 100 il, 1000 ilçe projesini Alanya kamuoyu sabırla bekliyor" diye konuştu.

"Katma değeri yüksek yatırımlar yapılacak"

Alanya'nın il olması durumunda çevresindeki ilçelerle birlikte daha güçlü bir ekonomik ve idari yapı oluşturabileceğini dile getiren Tuna, "İl olduğumuz zaman çevremizdeki ilçelerle beraber daha verimli, daha üretken ve doğrudan çalışmalar yapılacağını düşünüyorum. Katma değeri yüksek yatırımların Alanya'ya kazandırılacağına inanıyorum. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası olarak biz de bu konuda elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz. 'Neden il olmayalım, olmalıyız' konusundaki bütün cevaplarımız, Alanya'nın il olmasında hiçbir sakınca olmadığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"30 sene bekledik, artık il olmak istiyoruz"

Alanya'da vatandaşlar ve pazarcı esnafı da ilçenin il olması yönündeki beklentilerini dile getirdi. Alanya'nın uzun yıllardır il olmayı beklediğini belirten 60 yaşındaki Hasan Yılmaz, il statüsünün kente birçok alanda katkı sağlayacağını söyledi. Yılmaz, "Alanya'nın il olmasını bekliyoruz. Alanyalı olarak Alanya'ya sahip çıkmamız gerek. Bundan 30 sene önce il olması gerekirdi. Tansu Çiller geldi, 'İl yapacağız' dedi ama yapmadılar. Daha sonra gelenler de yapmadı. 30 senedir bekliyoruz " dedi.

"Hastane ve sanayi daha da gelişir"

Pazarcı esnafı Nurten Akıllı ise Alanya'nın il olmasıyla birlikte sağlık, sanayi ve ekonomi alanlarında gelişme yaşanacağını ifade ederek, "Sanayisi, ekonomisi ve sağlık açısından her şeyimiz dört dörtlük olur" diye konuştu.Pazarcı esnafı Mustafa Sanat da Alanya'nın il olması yönündeki beklentilerinin uzun yıllardır devam ettiğini belirterek, "Biz Alanya'nın il olmasını çok zamandır istiyoruz " ifadelerini kullandı.

"Hastane için Antalya'ya gitmek zorunda kalıyoruz"

49 yaşındaki pazarcı esnafı Esma Pala da Alanya'nın il olmasının hem ekonomik hem de sosyal açıdan önemli kazanımlar sağlayacağını söyledi. İl olmanın kentte birlik ve beraberliği artıracağını belirten Pala, sağlık hizmetlerine erişim konusunda yaşadıkları sıkıntılara da dikkati çekti. Pala, "Biz pazarcı esnafı olarak Alanya'nın il olmasının güzel olacağını düşünüyoruz. İl olursa ekonomisi daha iyi olur, insanlar nefes alır. Alanya halkında birlik ve beraberlik olur. Hastane işlerimiz olduğunda Antalya'ya gitmek zorunda kalıyoruz. Günübirlik gidip gelmekte zorlanıyoruz. Alanya il olursa buradaki hastane de büyür ve daha güzel olur" dedi.