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Amasya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

AMASYA - Amasya'da seyir halindeki otomobilin çarptığı yaya olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, geç saatlerde Merzifon ilçesine bağlı Kayadüzü köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Armağan yönetimindeki 34 DVR 625 plakalı otomobil iddiaya göre yolun ortasında yürüyen koyu giysili şahsa çarptı. Kaza sonucu yerde yatan Hüseyin Boz olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde de hasar oluştu.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Boz'un cenazesi yapılan inceleme sonrası hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.