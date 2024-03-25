Anadolu Aydınlar Ocağı Üyeleri Üsküdar'da İftar Yemeğinde Buluştu

Anadolu Aydınlar Ocağı üyeleri, Üsküdar'da bir mekanda düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.
Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda Anadolu Aydınlar Ocağı üyeleri beraber iftar yaptı. Prof. Dr. Öztek, yaptığı konuşmada tüm katılımcılara teşekkür ederek, Ramazan ayının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Ayrıca Öztek, programa katılan İhlas Haber Ajansı (İHA) Spor Müdürü Mustafa Karagöl'e de desteklerinden dolayı ödül takdim etti.
Program, iftar yemeğinin ardından Prof. Dr. İbrahim Öztek'in gerçekleştirdiği sunum ile sona erdi. - İSTANBUL
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Aydın'da 22 adayın yarıştığı Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde en çok konuşulan adaylar Özlem Çerçioğlu ve Mustafa Savaş oldu. SONAR Araştırma Şirketi'nin açıkladığı sonuçlara göre Çerçioğlu'nun oy oranı yüzde 50.9, Savaş'ın oy oranı ise yüzde 32.6 olarak belirlendi.
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