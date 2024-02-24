Anafartalar Belediye Çarşısı\'nda Yenileme Çalışmaları Tamamlandı

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Başkentin köklü çarşılarından Anafartalar Belediye Çarşısı'nda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği yenileme çalışmalarının ardından çarşı, eski hareketli günlerine geri döndü.

Başkentin kalbi olan Ulus'un simge değerleri için başlattığı kapsamlı dönüşüm çalışmalarına aralıksız devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulus Anafartalar Belediye Çarşısı'nda başlattığı yenileme çalışmalarını tamamladı.

MÜŞTERİ POTANSİYELİ ARTTI

Uzun yıllar bakımsız kalan, Ulus Hükümet Caddesi ile Anafartalar Caddesi kesişimindeki 1735 metrekarelik Belediye Çarşısı çalışmalar sonrasında eski hareketli günlerine geri döndü.

"TARİHİ DOKU KORUNARAK HARİKA BİR ÇALIŞMA YAPILDI"

Ulus Anafartalar Belediye Çarşısı'na alışverişe gelen vatandaşlar yenileme çalışmalarından duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

-Murat Altıok: "Otomatik kepenkler yoktu. Otomatik kepenk takıldı, yer, zemin, çatı yapıldı. Demir olan yerler ahşap ile kapatıldı. Buraya gelip fotoğraf çekilmek isteyen çok oluyor çünkü görünümü çok güzel oldu. Hal tadilatı da bitince müşteri artışı var. Bu kadar müşteri artışı beklemiyordum. Müşteri temiz ve düzenli yerlerde alışveriş yapmayı seviyor. Tarihi dokuyu da koruyarak harika bir çalışma yapıldı."

-Naci Çatar: "Burası düzenlendikten sonra işler arttı. Gelen ziyaretçiler gayet memnunlar, farklılık oldu. Vatandaş çarşıya ilgi gösteriyor. Satışlarımız arttı. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim."