Çanakkale'de, Anafartalar Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü, tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda törenle kutlandı.

Çanakkale Boğazı'nı geçemeyeceklerini anlayınca Gelibolu Yarımadası'na karadan çıkarma yaparak buradan boğaza ulaşmayı deneyen İtilaf Devletleri'nin umutlarının yok edildiği 10 Ağustos Anafartalar Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü kutlandı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ev sahipliğinde, Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, AK Parti Milletvekili Ayhan Gider, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, yabancı ülke temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Törende, Atatürk Anıtı'na, Çanakkale Valiliği adına Vali Toraman, Türk Silahlı Kuvvetleri adına Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı adına İsmail Kaşdemir ve yabancı ülke temsilcileri tarafından çelenk sunuldu. Şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu ve saygı atışı gerçekleştirildi. Türk bayrağı, İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi. Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanlığı'ndan Yarbay Sinan Öztürk tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştirdi.

Çanakkale Cumhuriyet'imize giden yolun başlangıcı, kurtuluşu olan inancımızın zirveye çıktığı yerdir

Törende konuşan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Çanakkale Zaferleri, muharebeleri, müdafaası Türk milletinin tüm unsurları ile yekvücut olarak bir kutsal savunma yaptığı yerdir. Çanakkale kararmış memleket ufuklarında şafağın söktüğü yerdir. Çanakkale yüzyıllardır süren kötü gidişata Türk milletinin farkında olarak 'dur' dediği yerdir. Çanakkale Cumhuriyet'imize giden yolun başlangıcı, kurtuluşu olan inancımızın zirveye çıktığı yerdir. Çanakkale kurtuluşu yapanların, milli mücadeleyi yönetenlerin, cumhuriyeti kuranların buluştuğu, birleştiği yerdir. Milli mücadeleyi yapanlar, cumhuriyetimizi kuranlar; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kazım Karabekir Paşa, Fevzi Çakmak Paşa, Cevat Paşa ve diğer bütün komutanlar işte bu topraklarda hep birlikte gönül gönüle Çanakkaleyi geçilmez yapıyorlardı. Bu toprakları elde bırakmak, bu toprakların Türk yurdu yapmak için burada Mehmetçik'le beraber yan yana omuz omuza mücadele ediyorlardı. Bu topraklar çok önemli hatıraları barındırıyor. Bu topraklarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ayak izleri var. Bu topraklarda çok büyük komutanlarımızın, Mehmetçiklerimizin hatıraları var. İşte onların nesilleri olarak, onları unutmayan onları çok seven nesiller olarak onların hatıralarına her zaman sahip çıkacağız" dedi.

Çanakkale Cephesi'nde Türk ordusu mutlak bir zafer kazanmıştır

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman günün anlam ve önemini vurguladığı konuşmasında "Çanakkale Savaşları üzerine şüphesiz çok söz söylendi, bundan sonra da yine söylenmeye devam edecek. Zira dünya harp tarihinin en önemli muharebelerinden birisi Çanakkale Savaşları. Çanakkale Savaşı'nı bizim tarihimiz açısından daha da kıymetli kılan Türk ordusunun Birinci Dünya Savaşı'nda pek çok cephede uzun süre harp etmesine karşılık, mutlak zafer kazandığı tek cephe olmasıdır. Çanakkale Cephesi'nde Türk ordusu mutlak bir zafer kazanmıştır" dedi.

Bu zaferin değişik kırılma anları, önemli dönüm noktaları var

Çanakkale Valisi Toraman sözlerine şu cümlelerle devam etti; "Bu zaferin değişik kırılma anları, önemli dönüm noktaları var. Şüphesiz bunlardan bir tanesi 18 Mart 1915. Dünyanın en güçlü donanmasına karşı bir mücadelenin verildiği ve bu donanmanın yaklaşık üçte birinin bertaraf edildiği bir büyük deniz harbi. Bu büyük deniz zaferinden sonra ikinci safha kara savaşlarında da yine kritik safhalar var. Bunlardan bir tanesi 25 Nisan 1915 çıkartması. Yine o günde hangi harp tarihimiz açısından önemli bir safhaya tekabül eden Yarbay Mustafa Kemal'in 'Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum' direktifi hem askeri tarihe hem de milli tarihimize altın harflerle kaydedildi. Kara savaşlarında ikinci büyük dönüm noktasını şu anda üzerinde bulunduğumuz Conkbayırı'nın merkeze aldığı Anafartalar Muharebeleri oluşturuyor. Bu muharebelere de o zamana kadar dünya harp tarihinin kaydettiği en büyük amfibi çıkarmayı yapan İtilaf Devletleri'nin karşısında Albay Mustafa Kemal almış olduğu kararlarla ve son olarak taarruz emrini vererek, İtilaf Kuvvetlerini bu sırtlara ele geçirmesini ve hedefine ulaşmasını engelleyerek tarihimize 'Anafartalar Kahramanı' olarak ismini yine altın harflerle yazdırdı."

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi. Vali Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı şeref defterini imzalamasıyla Conkbayırı'ndaki tören son buldu. - ÇANAKKALE