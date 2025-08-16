Ani Ören Yeri\'nde Selçuklu\'nun Fethi Kutlandı

Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan'ın 16 Ağustos 1064'te Ani'yi fethinin 961'inci yıl dönümü Ani Ören Yeri'nde düzenlenen törenle kutlandı.

Türkiye- Ermenistan sınırında bulunan UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Kars Ani Ören Yeri'nde düzenlenen program saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programın açılışında konuşan Ani Ören Yeri Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammed Arslan, "Ani hem güncel tarihçilerin, hem de çağdaş tarihçilerin kabul ettiği üzere Anadolu'ya giriş kapımızdır. Evet Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı bilinenin aksine Malazgirt değil, Ani'dir. Bunu bütün tarihçiler, bütün bilim dünyası tüm çıplaklığıyla zaten kabul etmekte, Ani Anadolu'ya giriş kapısı olması yanı sıra aynı zaman da Anadolu'daki Türk-İslam tarihinin başlangıç noktası ve Türk-İslam medeniyetimizin Anadolu topraklarında vücuda getirdiği ilk örnekleri barındıran bir şehir" dedi.

Vali Ziya Polat ise, "Fetihler ordusu ecdadımızı rahmetle, minnetle anıyorum. Bu toprakları 1453'te çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet'e, bu toprakları ebedi yurt yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e selam olsun. Bu topraklar bin yıldır Türk'ün yurdu, ilelebet Türk'ün yurdu olduğunun mührünü ilk defa Sultan Alparslan Han imzasını burada atarak göstermiştir. 7 yıl sonra Malazgirt Zaferi ile Anadolu'yu Türk yurdu yapan ecdada saygıyla minnetle, bu topraklar özel topraklar, bu topraklar çok güzel topraklar ama bu toprakları güzel yapan bu millettir" diye konuştu.

Programda Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger ve AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın da birer konuşma yaptı. Yapılan konuşmaların ardından Ani'nin anahtarı Vali Ziya Polat'a verildi.

Ani'nin fethi kutlamaları Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın seslendirdiği mehter marşlarıyla devam etti. Etkinlikler folklor gösterileri ve jandarma komandolarının gösterileri, ardından yapılan kortej yürüyüşü ile son buldu. - KARS