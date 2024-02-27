Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent Üniversitesi öğrencilerine kariyer günleri düzenledi - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent Üniversitesi öğrencilerine kariyer günleri düzenledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent Üniversitesi öğrencilerine kariyer günleri düzenledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Başkent Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü 4'üncü sınıf öğrencilerine yönelik, alanında uzman Psikolog ve Psikoloji Danışmanları eşliğinde kariyer günleri programı düzenledi.

27.02.2024 13:01  Güncelleme: 13:04
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Başkent Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü 4'üncü sınıf öğrencilerine yönelik, alanında uzman Psikolog ve Psikoloji Danışmanları eşliğinde kariyer günleri programı düzenledi.  Demetevler Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi'nde düzenlenen programa konuşmacı olarak katılan uzmanlar, öğrencilerin mesleki kariyer konusunda sordukları soruları yanıtladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrenci dostuuygulamalarına devam ediyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Başkent Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü 4'üncü sınıf öğrencilerine yönelik Kariyer Günleri düzenledi.

Psikolojik Danışmanlık ve Destek Eğitimleri Şube Müdürlüğü'nün Demetevler Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi'nde düzenlediği programa alanında uzman eğitmenler katıldı.

KARİYER YÖNETME SEÇENEK VE SÜREÇLERİ ANLATILDI

Öğrencilere yönelik düzenlenen programa konuşmacı olarak katılan uzmanlar, öğrencileri kariyer yönetme seçenek ve süreç yolculuğu konularında yardımcı oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak öğrenci dostu uygulamalarına devam edeceklerini belirten Psikolojik Danışman Kübra Hüyük, program ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi olarak üniversite son sınıf öğrencilerimize yönelik kariyer günleri programı düzenledik. Bu program kapsamında öğrencilerin kariyer alanlarını keşfetmelerini, hangi alanda mesleki farkındalıklarını en doğru ve en düzgün şekilde tanıyabilmeleri adına bu programı psikolog ve psikolojik danışman hocalarımız ile birlikte gerçekleştiriyoruz."

Kaynak: ANKA

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