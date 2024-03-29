Ankara Büyükşehir Belediyesi Eryaman Spor Köyü\'nün 1. etabında çalışmalarını sürdürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut'un Eryaman Mahallesi'ne kazandırılacak 'Spor Köyü'nün 1. etabında çalışmalarını aralıksız sürdürürken, yapımını tamamladığı futbol sahasında düzenlenen gösteri maçına ev sahipliği yaptı. 65 bin metrekarelik alandan oluşan Eryaman Spor Köyü 1. Etap'ta bulunacak alanların ve FIFA Star-1 standartlarındaki profesyonel futbol sahalarının, amatör spor kulüplerine tahsis edilmesi planlanıyor.
Yeşilin Başkenti sloganıyla çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı nesiller hedefiyle kente yeni spor alanları kazandırmaya devam ediyor.
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı; kente kazandırılması planlanan iki Spor Köyü'nden biri olan Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi Spor Köyü'nde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
65 BİN METREKARELİK 1. ETAPTA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Toplamda 110 bin 577 metrekarelik alana kurulacak Eryaman Spor Köyü'nün 65 bin metrekarelik kısmını kapsayan 1. etabında çalışmalar sürüyor. Dev spor parkının 1'inci etabında profesyonel alanda kariyer yapmak isteyen ve antrenman yapacak tesis bulmakta zorlanan Başkentliler gönüllerince spor yapabilecek.
Ayrıca; FIFA Star-1 standartlarında iki adet futbol sahası, profesyonel spor standartlarına uygun 3 bloktan oluşan 1738 metrekarelik spor tesisi binasının yanı sıra 480 kişilik 2'şer adet halk ve 88 kişilik 2'şer adet protokol tribününün yanı sıra 115 araçlık da otopark alanı da yer alacak. Spor tesisi binasında; sosyal alanlar, soyunma odaları, ilk yardım odası, doktor ve gözlemci odası, toplantı ve basın odası bulunacak.
2024 yılının yaz aylarında açılması planlanan Spor Köyü'nün ilk etabının 79 milyon 634 bin 25 TL maliyetle tamamlanması hedeflenirken, spor tesisinin 12 amatör spor kulübünün kullanımına tahsis edilmesi planlanıyor.
GENÇ FUTBOLCULAR, KIYASIYA BİR MÜCADELE SERGİLEDİ
Eryaman Mahallesi Spor Köyü'nün 1. Etabı Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen gösteri maçına ev sahipliği yaptı.
Ankara'da faaliyetlerini sürdüren ve 15-18 yaş aralığındaki genç futbolcuların oluşturduğu toplam 12 futbol takımı yeni açılan futbol sahasında kıyasıya bir mücadele gösterdi.
MANSUR YAVAŞ'A TEŞEKKÜR
Spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür eden Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu, yeni hizmete açılan futbol sahası ile düşüncülerini şu sözlerle dile getirdi:
"Mansur Başkan'ımız göreve ilk seçildiğinde kendisini ziyaret ettik. Amatör sporun özellikle amatör futbolun sıkıntılarını dile getirdik. Amatör futbol kulüplerinin maç yapabileceği sahalarının olmadığını dile getirdik ve gerekli daire başkanları ile iletişim kurarak saha yapılmasını istedi, hızlı bir şekilde ihaleler yapıldı, çalışmalar tamamlandı ve yeni sahamızda başlama vuruşunu gerçekleştireceğiz. Bu tesisi bizler için hazırlayan ve hizmete açan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a teşekkür ediyorum."
Futbol sahasında kıyasıya bir mücadele ortaya koyan amatör spor kulüpleri idarecileri ve genç futbolcular ise şu ifadeleri kullandı:
-Emrah Deyimli (Anadolu Spor Kulübü Başkanı): "Bugün Eryaman Spor Köyü içerisinde yer alan halı sahanın açılışındayız. Mansur Başkan'ımız amatör spor kulüpler için bir sahayı daha hizmete açtı. Amatör Spor Kulüplerine verdiği desteklerden dolayı Mansur Yavaş'a teşekkür ediyorum."
- İsmail Köse (Atakent Spor Kulübü Sorumlusu): "Çocuklarımızın böyle bir sahaya ve tesise ihtiyacı vardı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."
-Buğra Erdoğan (Eryaman Spor Kulübü Antrenörü): "Ankara'da antrenman yapacak tesis bulmakta zorlanıyorduk, buranın açılması bizler için çok önemli, burada gelişim gösterecek öğrencilerimiz var emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."
-Ömer Fatih İmamoğlu (Eryaman Spor Kulübü U15 Takımı Kalecisi): "Yeni sahanın açılışı için çok mutluyum emeği geçen herkese teşekkür ederim."
-Furkan Taha Dinç (Gazi Eğitim Spor Kulübü futbolcu): "Amatör Spor Kulüplerinin böyle bir sahaya ihtiyacı vardı, antrenman ve maç yapmak için sahanın açılması çok güzel oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."
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