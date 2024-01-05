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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin Hukuk Serüvenine Işık Tutacak Bir Söyleşi Düzenledi - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin Hukuk Serüvenine Işık Tutacak Bir Söyleşi Düzenledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 100.yılında Türkiye'nin hukuk serüvenine ışık tutmak amacıyla gazeteci-yazar Taha Akyol'un konuşmacı olarak katıldığı bir söyleşi programı düzenledi. Söyleşiye dinleyici olarak katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hukuk ve bilimin önemine vurgu yaparak, bunların bizi kurtaracak ve düzlüğe çıkaracak tek şey olduğunu belirtti. Programda Taha Akyol, Türkiye'de geride bırakılan yüz yıllık zaman zarfında yaşananları anlattı ve sağlam bir hukuk düzeninin önemine dikkat çekti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye\'nin Hukuk Serüvenine Işık Tutacak Bir Söyleşi Düzenledi
05.01.2024 - 12:54,
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 100.yılında Türkiye'nin hukuk serüvenine ışık tutmak amacıyla gazeteci-yazar Taha Akyol'un konuşmacı olarak katıldığı "Türkiye'nin Hukuk Yolculuğunda Cumhuriyet" konulu söyleşi programı düzenledi. Söyleşiye dinleyici olarak katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Hukuk ve bilim bizi kurtaracak tek şey, düzlüğe çıkaracak tek şey odur" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet'in 100.yılında Türkiye'nin hukuk serüvenine ışık tutmak amacıyla Genç Akademi Kafe Sıhhiye'de bir söyleşi gerçekleştirdi.

Gazeteci-yazar Taha Akyol'un konuşmacı olarak katıldığı "Türkiye'nin Hukuk Yolculuğunda Cumhuriyet" konulu söyleşinin moderatörlüğünü Kadın Aile Hizmetleri Daire Başkanı Doç. Dr. Serkan Yorgancılar yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da dinleyici olarak katıldığı programda gazeteci-yazar Taha Akyol, geride bırakılan yüz yıllık zaman zarfında Türkiye'de neler yaşandığını anlattı.

AKYOL: "SAĞLAM BİR HUKUK DÜZENİNİN OLMASI LAZIM"

Cumhuriyet Dönemi'nin ilk yıllarından günümüze kadar özellikle hukuk, demokrasi ve siyaset alanlarını merkeze alarak konuşmasını gerçekleştiren Gazeteci-Yazar Taha Akyol, "Ben bu kadar kalabalık bir kitleyle karşılaşacağımı sanmıyordum, çok teşekkür ederim. İktisadi gelişme için sağlam bir hukuk düzeninin, güvenilir bir hukuk düzeninin olması lazım. Ankara'da Mansur Yavaş'ın kazanması lazım… Mansur Yavaş kendisini belediye hizmetlerine adamış bunda son derece başarılı bir isimdir. Hukukta istikrar, denetim organları, bağımsız yargı, güvenilir piyasa kurumları, zihinlerde bilimsel düşünce, üniversitelerin bilimsel üretim yapması… Bunlar olmadığı müddetçe kim çok hamaset yapıyorsa bilin ki en çok içi boş laf söyleyen odur" dedi.

Programın sonunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gazeteci-Yazar Taha Akyol'a teşekkür ederek, günün anısına plaket takdim etti.

Kaynak: ANKA
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