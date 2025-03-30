Ankara'da Bayramın birinci günü şehitliklere ziyaret - Son Dakika
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Ankara'da Bayramın birinci günü şehitliklere ziyaret

Ankara\'da Bayramın birinci günü şehitliklere ziyaret

Ankara'da şehit yakınları ve gaziler Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Cebeci Asri Şehitliği'ni ziyaret etti.

30.03.2025 14:03
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Ankara'da şehit yakınları ve gaziler Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Cebeci Asri Şehitliği'ni ziyaret etti.

Ankara'da Şehit yakınları ve gaziler Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Cebeci Asri Şehitliği'ne sabah saatlerinde gelmeye başladı. Kabir ziyaretinde bulunan aileler, şehit yakınları için dua edip mezarlara çiçek bıraktı. Kimi aileler ise şehit mezarlarının başında Kur-an'ı Kerim okudu.

Bayram çerçevesinde şehitliği ziyarete gelen Pençe Kilit Operasyonu'nda Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk Kayınbabası Tunay Koç, "Hüzünlüyüz tabii ki. Onsuz ilk bayramımız. Allah şehadetini kabul etsin. Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde mağaraya girdiklerinde el yapımı patlayıcıya basıyor. 17 gün hastanede tedavi gördü ve şehadete erdi sonra. Şehitlerine sahip çıksın herkes. Tüm şehitlerin şehadetini kabul etsin Allah inşallah" açıklamasında bulundu.

"Çok acı bir bayram bunu yaşamayan bilmez"

Hakkari Çukurca'da 2017 yılında bölücü terör örgütü saldırıyla şehit düşen Piyade Yüzbaşı Murat Üçöz'ün mezarı başında dua okumaya gelen Sevim Üçöz ise "Pusu kuruyorlar 2017'de roketatarla yaklaşık 200 arabalık bir konvoyda roketatar 7'inci arabaya denk geliyor ve sadece oğlum şehit düşüyor. Başka kimsenin burnu kanamıyor. Hainler tarafından pusu kuruluyor. Onların adı batsın adlarını dahi dile getirmek istemiyorum. Çok acı bir bayram. Bunu yaşamayan bilmez. İçim yanıyor. Bu gece yatağımda uyuyamadım. Murat mükemmel bir çocuktu. Tam ekmeğini eline aldı, yokuşu çıktı düzlüğe girince şehit düştü" ifadelerine yer verdi.

"Vatan, bayrak, ezan uğruna çocuklarımız şehit oldu"

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda 30 Ocak 2016'da şehit düşen ve 'Tabuta sığmayan şehit' olarak bilinen Piyade Uzman Çavuş Selçuk Paker'in Annesi Sevgi Taşdemir ise, oğlunun hayatta en çok istediği şeyin şehadet olduğunu belirterek, "Vatan, bayrak, ezan uğruna çocuklarımız şehit oldu. Rabbim şehadetlerini kabul etsin. Mekanları cennet olsun. Buradan şunu söylemek istiyorum; Oğlum şehit olmadan bir gün önce kardeşiyle mesajlaştı ve 8 şehit verildiğini aktarıyor. O da 'Vatan sağ olsun, soyumuz kurusun ama vatan sağ olsun' diyor. Şükürler olsun vatan, bayrak, ezan sevdalısı bir oğlum vardı" diye konuştu.

"Gençlere bakıyorum yüzlerini gözlerini sarıyorlar, polislerimize saldırıyorlar sokaklara atıyorlar"

Bir şehit annesi olarak son günlerde yaşanan olaylara ilişkin de konuşan Taşdemir, "Son günlerde çok üzülüyorum. Gençlere bakıyorum yüzlerini gözlerini sarıyorlar, polislerimize saldırıyorlar sokaklara atıyorlar. Ortalığı mahvediyorlar ve düzeni de bozuyorlar. Her polis ve her asker bir şehit adayıdır. Başımız sıkıştığımızda polislere koşuyoruz. Onları da doğurup büyüten analar var. Vatan, bayrak, ezan uğruna polis oldular ve şehit oldular. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Buradan anne ve babalara sesleniyorum; sizin çocuklarınız nasıl kıymetliyse o polisler de kendi annelerine ve babalarına o şekilde kıymetli" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ankara'da Bayramın birinci günü şehitliklere ziyaret - Son Dakika

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