Ankara'da BelPa Buz Pateni Tesisi Yenilendi - Son Dakika
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Ankara'da BelPa Buz Pateni Tesisi Yenilendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan geri aldığı BelPa Buz Pateni Tesisi'nde yapılan çalışmaları tamamladı. Uluslararası standartlara uygun olarak yenilenen tesis, 17 Mart 2024 Pazar günü hizmete açılacak.

19.02.2024 17:02  Güncelleme: 17:10
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Ankara Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan sağlıksız koşullarda geri aldığı BelPa Buz Pateni Tesisi'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Uluslararası standartlara uygun olarak yenilenen tesis, kafeteryası, kütüphanesi ve sergi salonuyla 17 Mart 2024 Pazar günü Başkentlilerin hizmetine açılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Belpa Buz Pateni Tesisi'nde başlattığı bakım, onarım ve tadilat çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kir ve pas gibi sağlıksız koşullarda Gençlik ve Spor Bakanlığından devralınan BelPa Buz Pateni Tesisi'nde, uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirilen yenilime çalışmalarında sona gelindi.

Kapsamlı bir yenileme ve güçlendirme çalışmasının yapıldığı tesis; kafeteryası, kütüphanesi ve sergi salonuyla 17 Mart 2024 Pazar günü Başkentlilerin hizmetine açılacak.

BAŞTAN SONA YENİLENDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden PORTAŞ'ın yürüttüğü çalışmalar kapsamında buz pateni pisti ve koruyucu paneller değiştirilerek uluslararası standartlara uygun hale getirildi.

Tesisin mevcut kondisyon salonları, soyunma odaları ve ıslak hacimleri ile altyapı hatları tamamen yenilenirken, tesisin içerisinde; sergi salonu, açık kütüphane ve kafeterya gibi 7'den 70'e tüm Başkentlilerin ailesiyle vakit geçirebileceği donatılar yer alıyor.

Ankara\'da BelPa Buz Pateni Tesisi Yenilendi
Kaynak: ANKA

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