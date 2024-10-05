Ankara\'da Genç Akademi Çayyolu Hizmete Açıldı

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Genç Akademi Kafe Sıhhiye'den sonra Beytepe Mahallesi'nde atıl durumda olan yapıyı da kapsamlı bir tadilat çalışmasının ardından "Genç Akademi Çayyolu" ismiyle hizmete açıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Teknolojik ve modern bir dönüşüme imza atıyoruz" sözleriyle hizmete açtığı Genç Akademi Kafe Sıhhiye'den sonra şimdi de Beytepe Mahallesi'nde atıl durumda olan yapı, tadilat çalışmalarının ardından "Genç Akademi Çayyolu"na dönüştürüldü.

Kompleks içerisinde 2 adet 15 kişilik 'home office', 3 adet 4 kişilik butik ve grup çalışma odaları bulunurken; amfi alanında sergi, atölye, 'brifing', söyleşi ve dinletiler yapılabilecek alanlar tasarlandı. Bahçe konseptinde ise gençlerin rahat ve konforlu bir alanda çay ve kahve içebilecekleri yeşil alanlar, armutlar ve çardaklar bulunurken açık hava sinema alanı ile sosyalleşebilecekleri imkanlar da sunuluyor.

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Proje Koordinatörü Dr. Sevda Keskin Akman, hizmete ilişkin şunları söyledi:

"Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Aile Yaşam Merkezi Şube Müdürlüğü olarak Genç Akademi Çayyolu birimimizi faaliyete geçiriyoruz. Yaklaşık 350 metrekare kapalı alan ve bahçeye sahip olan alanımız 3 adet 4 kişilik butik çalışma odası, 2 adet 15 kişilik ofis çalışma odası, açık bahçe konsepti zemin amfisiyle kültür, sanat ve eğitim alanlarında hizmet vermeye başlayacak. Çayyolu Genç Akademi'de yapılacak ilk program yoga atölyesi olacak. 8 Ekim tarihinde bu etkinlikle kapılarımızı vatandaşlarımıza açacağız. Atölye tüm yaş gruplarına açıktır ve ücretsiz bir şekilde hizmet verecektir, tüm vatandaşlarımızı merkezlerimize bekliyoruz."

ABB Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Ekin Ceren Akbaş da şu bilgileri verdi:

"Genç Akademi Çayyolu projesi kapsamında Kent Estetiği Daire Başkanlığı olarak öncelikle atıl olan bu yapının tadilatını gerçekleştirerek gençler için uygun hale getirdik. Atölyelerimizin marifetiyle de tefrişatını tamamladık. Bu alanda ders çalışabilecekleri sesli ve sessiz çalışma alanları, 1 etkinlik amfisi ve münazara alanı bulunuyor. Ayrıca öğrenci topluluklarının kullanabileceği toplantı salonlarımız ve geniş bir etkinlik alanımız mevcut. Genç Akademi Çayyolu'na Ankaralı gençlerin hizmetine sunmaktan mutluluk duyuyoruz."

Yoga Atölyesi ile kapılarını açacak

Yaklaşık 350 metrekare kapalı alan ve bahçeye sahip akademide ücretsiz ilk dersler, 8 Ekim 2024 tarihinde Yoga Atölyesi ile başlayacak. Hafta içi salı ve cuma günleri saat 14.30'da Beytepe Mahallesi Hacı Bektaşı Veli Caddesi 5452 Sokak. No: 1 adresinde hizmet verecek kursa kayıt yaptırmak isteyenler; adrese yüz yüze başvuruda bulunabilecek.