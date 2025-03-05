Ankara\'da Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz İftar Hizmeti

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Üniversite Ankara'da okunur" vizyonuyla hayata geçirdiği "Gençlik Sofraları" ile hafta içi her akşam öğrencilere iftar yemeği sunuyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından hafta içi her akşam düzenlenen iftar programlarında binlerce üniversite öğrencisi orucunu açıyor. Gençlik Sofraları, 100. Yıl Kütüphanesi, Gazi ve Sıhhiye'de düzenleniyor.

Görüntülü aradığı annesi Tuğba Muslu ile iftar anını paylaşan Buğra Muslu, Gençlik Sofraları'nın sunduğu imkanlardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu güzel günü belediyenin vermiş olduğu imkanlar sayesinde gayet güzel geçiriyoruz. Uzun zamandır zaten böyle bir yemek imkanı var burada ve güzel de. Hele iftar açısından yapmaları daha da güzel olmuş ve yemekler de gayet kaliteli. İçecekler olsun, her zaman güzel yemekler sunuyorlar. Teşekkür ederim" dedi.

Anne Tuğba Muslu ise, "Belediyeye teşekkür ederiz gençlerimize böyle bir hizmet verdiği için. Bizim de içimiz rahat, onlar ne yiyor diye düşünmüyoruz. Çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Üniversite Ankara'da okunur"

Ramazan ayı boyunca günlük 3 bin öğrenciye yemek hizmetinin devam edeceğini belirten Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Yaşlı Hizmetleri ve Şefkatevleri Şube Müdürü Esin Mızrak, "Mansur Yavaş başkanımızın 'Üniversite Ankara'da okunur' çağrısıyla başladığımız bu hizmette Gençlik Sofraları olarak öğrencilerimize ücretsiz yemek hizmeti vermekteyiz. Üç noktada başlattığımız bu hizmetimizi, Ramazan ayında da iftar saatlerinde vermek üzere yenileyerek tekrar öğrencilerimizin hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Geçici barınma hizmetinden faydalanan ve Gençlik Sofraları'ndan yemek yiyen toplam 3 bin öğrenciye ücretsiz yemek hizmetimiz devam edecek. Üniversite Ankara'da okunur ve gençlerimiz bizim için çok değerli" dedi.

"Ankara, öğrenci dostu bir şehir"

İftar programına katılan öğrenciler, ücretsiz yemek desteğinin kendileri için büyük bir kolaylık olduğunu vurguladılar. Sude Adaklı öğrenci, "Biz uzun süredir buraya gelip gidiyorduk arkadaşlarımızla beraber. Üniversite öğrencisi olarak ücretsiz bir şekilde akşam yemeğini çıkarabilmemiz inanılmaz bir rahatlık. Bu arada da ekstra bir ücret harcamamak çok avantajlı bizim için. Ankara zaten üniversiteler şehri, birçok üniversite var ama bu tarz şeylerle beraber gerçekten öğrenci dostu bir şehir. Öğrenciler şehri diyebiliyoruz Ankara için. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Fatih Şimşek, " Gazi Üniversitesi'nde eğitim alıyorum ve yurtta kalıyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesinin vermiş olduğu ücretsiz yemeklerden memnunum. Sıcak yemeğe ulaşma imkanımız her zaman olmuyor. Bundan dolayı çok mutluyum" diye konuştu.

Öğrenciler, Ramazan boyunca hafta içi her akşam 18.00-20.00 saatleri arasında 100. Yıl Kütüphanesi, Gazi ve Sıhhiye Gençlik Sofraları'nda iftar yapabilecek. Ramazan ayı sonrası da Gençlik Sofraları'nda ücretsiz yemek uygulaması devam edecek. - ANKARA