Ankara Kent Konseyi, Zaferin Yolu-Ruhundaki Ateş Belgesel Filminin İlk Gösterimine Ev Sahipliği Yaptı

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Ankara Kent Konseyi (AKK), yönetmenliğini Nazım Doğan ile Sinan Çevik'in yaptığı ve Kurtuluş Savaşı yıllarını anlatan "Zaferin Yolu-Ruhundaki Ateş" belgesel filminin ilk gösterimine ev sahipliği yaptı.

Ankara Kent Konseyi, Kurtuluş Savaşı'nın anlatıldığı "Zaferin Yolu-Ruhundaki Ateş" belgesel filminin galasına ev sahipliği yaptı. AKK Kabul Salonu'nda gerçekleştirilen gösterime; Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalay, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün, Ankara Kent Konseyi Başkanı, Ankara Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, AKK Başkan Vekili Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, AKK Başkan Yardımcıları Dr. Süleyman Basa, Ceren Anadol, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ali Levent Çeri, AKK Yüzyıllar Çalışma Grubu Sözcüsü Kadim Koç ile davetliler katıldı.

Gösterim öncesinde yönetmenler Nazım Doğan ile Sinan Çevik ve belgeselin yapımcısı Alp Armutlu söyleşi düzenledi.

AKK Başkanı ve Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Cumhuriyetin 100'üncü yılına ve Kahraman Türk Ordusu'na ithaf edilen bu belgeselin sadece geçmişin değil, aynı zamanda bir milletin özgürlük ateşini ve bağımsızlık inancını da yansıttığını söyledi. Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bizlere, geçmişte edindiğimiz tecrübelerle geleceğe büyük bir ilhamla bakmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Cumhuriyetimizin ışığını göreceğiz. Geleceğimize ve ikinci yüzyılımıza, ortak geçmişlerimizle, ortak aklımızla vatan diye diye pırpır atan bu yüreklerimizle daha da umutla bakacağız. Bu kıymetli belgeseli bizlerle buluşturduğunuz ve Cumhuriyetimize katma değer yarattığınız için sizlere şükranlarımızı sunuyor, burada bizimle birlikte olan başta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Mansur Yavaş olmak üzere, tüm kıymetli misafirlerimize saygılarımı sunuyorum."

MANSUR YAVAŞ'TAN MESAJ

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ise gösterime gönderdiği yazılı mesajda, "Türk İstiklal Savaşımızın arkasında yer alan, ulusumuzun yıldızı Gazi Mustafa Kemal'in emaneti, yüz yıllık Cumhuriyetin yüz yıllık başkenti Ankara'mızda aynı duyguları paylaşan sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum" dedi.