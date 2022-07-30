Çubuk Karagöl, yaz aylarının gelmesiyle bambaşka bir güzelliğe büründü - Son Dakika
Üye Girişi

Çubuk Karagöl, yaz aylarının gelmesiyle bambaşka bir güzelliğe büründü

30.07.2022 11:06
Çubuk Karagöl, yaz aylarının gelmesiyle bambaşka bir güzelliğe büründü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan, sunduğu doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyüleyen Karagöl Tabiat Parkı, yaz aylarının gelmesiyle yemyeşil oldu.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan, sunduğu doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyüleyen Karagöl Tabiat Parkı, yaz aylarının gelmesiyle yemyeşil oldu. Dron ile havadan görüntülenen Karagöl'de kartpostallık görüntüler oluştu.

Bulunduğu Çubuk ilçesine 22 kilometre uzaklıkta yer alan Karagöl Tabiat Parkı, içerisindeki çam, meşe, dağ kavağı ve ıhlamur ağaçlarıyla hem ziyaretçilerine hem de Ankaralılara doyumsuz manzaralar sunuyor.

Birçok renk tonunu bir arada barındıran Karagöl Tabiat Parkı'nın içerisindeki göl ise izleyenleri büyülüyor.

Kuş sesleri ve doğanın güzelliğiyle ziyaretçilerine eşsiz doyum sağlayan Karagöl, gerek kış gerekse yaz aylarında ziyaretçi akınına uğruyor.

Karagöl Tabiat Parkı'nı ziyaret eden vatandaşlar hem kamp yapıyor, hem piknik yapıyor hem de fotoğraf çekiyor. Doğanın sunduğu eşsiz güzellik içerisinde vakit geçiren ziyaretçiler, Karagöl'ü görmek için Türkiye'nin pek çok bölgesinden geliyor.

Yaz aylarının gelmesiyle yemyeşil renge bürünen Karagöl Tabiat Parkı, dron ile havadan görüntülendi. Çekilen görüntüler sonucu kartpostallık anlar oluştu.

Karagöl'e İstanbul'dan geldi

Karagöl Tabiat Parkı'na 450 kilometre uzaklıkta bulunan İstanbul'dan gelen Yiğit Ege Çelik, "Karagöl gayet güzel. Doğal güzellikleri çok güzel, özellikle gölü. İstanbul'da böyle bir yer bulmak çok zor. Buraya gelince mangal falan taşıdık. Kuzenlerimleyiz. Sohbet muhabbet ediyorduk. İlk defa geldim. Daha sonra gelmeyi düşünüyorum, güzel bir yer çünkü" dedi.

"Bütün yurdum insanı buraya gelsin"

Karagöl'ü kuzenleriyle ziyarete gelen Batuhan Alpoğlu ise "Öğrenciyim. Kuzenlerim bize geldi, burada keyif yapıyoruz. Bir kez daha gelmiştim. Atmosferi çok güzel zaten. Kesinlikle tavsiye ediyorum herkese. Mesela bir havuz olabilirdi. Basket sahası, futbol sahası. Birleştirseler, köprü olsa güzel olabilirdi yani. Ama yine böyle de rahat ediyoruz yani. Huzur buluyor ama tek sıkıntı geçen ayı gördüm. O sıkıntı oluyor bazen. Buraya herkesi davet ederim. Bütün yurdum insanı buraya gelsin. Çok güzel. Huzur için doğada bir dans yapacağım" diye konuştu.

Torunlarıyla birlikte Karagöl'e gezmeye gelen Meryem Ayhan da "Ankara'da oturuyoruz. Karagöl çok güzel. Biz Çankırı Kızılırmak Irmak Bucağı'ndanız. Daha yeni geldik. Çok güzel. Bana da ferahlama geldi, sıktı apartmanlar. 6 tane torunum var. 5 tane kızım var" ifadelerini kullandı. - ANKARA

YORUMLAR
500
GÜNDEM / 29 Temmuz 2022 GÜNDEM / 29 Temmuz 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 29 Temmuz 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 29 Temmuz 2022
Kaynak: İHA

İstanbul, Ankara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çubuk Karagöl, yaz aylarının gelmesiyle bambaşka bir güzelliğe büründü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:37 Ölüp yeniden dirilen adam tüyler ürpertti: Kendimi ambulans sedyesinde gördüm
10:24 Yarışın sonu feci oldu! Ağaca çarpan lüks otomobilde yaşamını yitirdi
10:22 Ormanda yürüyen iki çocuktan biri kurt saldırısında can verdi
09:48 Yolda 30 bin lira bulan vatandaş kamera şakası sandı! Gerçeği anlayınca polise gitti
09:26 Güngören'de 5'i çocuk 18 kişinin ölümüne neden olan terörist etkisiz hale getirildi
09:25 Seray Sever'den dadı maaşlarına isyan: 27 bin TL'den kapı açıyorlar
09:20 Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu paylaştı! Vaka ve can kaybı sayısında yükseliş sürüyor
09:13 Fındık üreticisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını bekliyor! Muhalefetten öneri geldi
08:54 DEVA ve Gelecek arasında 'kimlik' polemiği! Ali Babacan'dan Ahmet Davutoğlu'na: Böyle yol yürünmez
08:24 Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un Netflix dizisindeki öpüşme sahneleri sosyal medyayı ikiye böldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 11:06:13. #1.11#
SON DAKİKA: Çubuk Karagöl, yaz aylarının gelmesiyle bambaşka bir güzelliğe büründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement