Çubuk Karagöl, yaz aylarının gelmesiyle bambaşka bir güzelliğe büründü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan, sunduğu doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyüleyen Karagöl Tabiat Parkı, yaz aylarının gelmesiyle yemyeşil oldu. Dron ile havadan görüntülenen Karagöl'de kartpostallık görüntüler oluştu.

Bulunduğu Çubuk ilçesine 22 kilometre uzaklıkta yer alan Karagöl Tabiat Parkı, içerisindeki çam, meşe, dağ kavağı ve ıhlamur ağaçlarıyla hem ziyaretçilerine hem de Ankaralılara doyumsuz manzaralar sunuyor.

Birçok renk tonunu bir arada barındıran Karagöl Tabiat Parkı'nın içerisindeki göl ise izleyenleri büyülüyor.

Kuş sesleri ve doğanın güzelliğiyle ziyaretçilerine eşsiz doyum sağlayan Karagöl, gerek kış gerekse yaz aylarında ziyaretçi akınına uğruyor.

Karagöl Tabiat Parkı'nı ziyaret eden vatandaşlar hem kamp yapıyor, hem piknik yapıyor hem de fotoğraf çekiyor. Doğanın sunduğu eşsiz güzellik içerisinde vakit geçiren ziyaretçiler, Karagöl'ü görmek için Türkiye'nin pek çok bölgesinden geliyor.

Yaz aylarının gelmesiyle yemyeşil renge bürünen Karagöl Tabiat Parkı, dron ile havadan görüntülendi. Çekilen görüntüler sonucu kartpostallık anlar oluştu.

Karagöl'e İstanbul'dan geldi

Karagöl Tabiat Parkı'na 450 kilometre uzaklıkta bulunan İstanbul'dan gelen Yiğit Ege Çelik, "Karagöl gayet güzel. Doğal güzellikleri çok güzel, özellikle gölü. İstanbul'da böyle bir yer bulmak çok zor. Buraya gelince mangal falan taşıdık. Kuzenlerimleyiz. Sohbet muhabbet ediyorduk. İlk defa geldim. Daha sonra gelmeyi düşünüyorum, güzel bir yer çünkü" dedi.

"Bütün yurdum insanı buraya gelsin"

Karagöl'ü kuzenleriyle ziyarete gelen Batuhan Alpoğlu ise "Öğrenciyim. Kuzenlerim bize geldi, burada keyif yapıyoruz. Bir kez daha gelmiştim. Atmosferi çok güzel zaten. Kesinlikle tavsiye ediyorum herkese. Mesela bir havuz olabilirdi. Basket sahası, futbol sahası. Birleştirseler, köprü olsa güzel olabilirdi yani. Ama yine böyle de rahat ediyoruz yani. Huzur buluyor ama tek sıkıntı geçen ayı gördüm. O sıkıntı oluyor bazen. Buraya herkesi davet ederim. Bütün yurdum insanı buraya gelsin. Çok güzel. Huzur için doğada bir dans yapacağım" diye konuştu.

Torunlarıyla birlikte Karagöl'e gezmeye gelen Meryem Ayhan da "Ankara'da oturuyoruz. Karagöl çok güzel. Biz Çankırı Kızılırmak Irmak Bucağı'ndanız. Daha yeni geldik. Çok güzel. Bana da ferahlama geldi, sıktı apartmanlar. 6 tane torunum var. 5 tane kızım var" ifadelerini kullandı. - ANKARA