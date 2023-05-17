Ankara-Sivas arası yüksek hızlı tren seferlerinin bilet fiyatları belli oldu! Otobüs fiyatından daha ucuz

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Türkiye'nin devasa projelerinden biri olan Ankara- Sivas yüksek hızlı tren hattı yaklaşık 3 hafta önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla açılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Ankara ile Sivas arasını 2 saat 35 dakikaya düşüren projenin Mayıs ayı sonuna kadar ise ücretsiz olacağını ifade etmişti.

1 HAZİRAN TARİHLİ BİLETLER SATIŞTA

Seferlerin ücretsiz hizmet vermesinin bitimine günler kala Ankara-Sivas yüksek hızlı tren seferinin merakla beklenen bilet fiyatı açıklandı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarının internet sitesinden bilet alma bölümünde Ankara-Sivas YHT seferinin bilet fiyatının 1 Haziran 2023 tarihi itibariyle 240 lira olduğu belirlendi. Öte yandan Sivas ile Ankara arası otobüs fiyatlarının 400 lira olması dikkat çekti.