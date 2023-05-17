Ankara-Sivas arası yüksek hızlı tren seferlerinin bilet fiyatları belli oldu! Otobüs fiyatından daha ucuz - Son Dakika
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Ankara-Sivas arası yüksek hızlı tren seferlerinin bilet fiyatları belli oldu! Otobüs fiyatından daha ucuz

17.05.2023 12:10

Haftalar önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleşen Ankara-Sivas yüksek hızlı tren seferinin bilet fiyatı belli oldu. Bilet fiyatları 240 TL'den satışa sunulacak. Öte yandan Sivas ile Ankara arası otobüs fiyatlarının 400 lira olması dikkat çekti.

Türkiye'nin devasa projelerinden biri olan Ankara- Sivas yüksek hızlı tren hattı yaklaşık 3 hafta önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla açılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Ankara ile Sivas arasını 2 saat 35 dakikaya düşüren projenin Mayıs ayı sonuna kadar ise ücretsiz olacağını ifade etmişti.

Ankara-Sivas yüksek hızlı tren seferinin bilet fiyatı belli oldu: 240 TL

1 HAZİRAN TARİHLİ BİLETLER SATIŞTA

Seferlerin ücretsiz hizmet vermesinin bitimine günler kala Ankara-Sivas yüksek hızlı tren seferinin merakla beklenen bilet fiyatı açıklandı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarının internet sitesinden bilet alma bölümünde Ankara-Sivas YHT seferinin bilet fiyatının 1 Haziran 2023 tarihi itibariyle 240 lira olduğu belirlendi. Öte yandan Sivas ile Ankara arası otobüs fiyatlarının 400 lira olması dikkat çekti.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
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Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, Sivas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ankara-Sivas arası yüksek hızlı tren seferlerinin bilet fiyatları belli oldu! Otobüs fiyatından daha ucuz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara-Sivas arası yüksek hızlı tren seferlerinin bilet fiyatları belli oldu! Otobüs fiyatından daha ucuz - Son Dakika
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