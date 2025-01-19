Kayseri\'nin Güzellikleri Medya Temsilcilerine Tanıtıldı

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Kayseri'ye gelen yaygın basının Ankara temsilcileri, şehrin güzelliklerini görmek ve gerçekleştirilen proje ile faaliyetlere tanık olmak için temaslarda bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki beraberinde, gazetecilere Erciyes Kayak Merkezi ve Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile birlikte Kayseri'yi tanıttı. Başkan Büyükkılıç; gazetecilere turizmin amiral gemisi konumundaki Erciyes Kayak Merkezi ve Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin yanı sıra, Kayseri Kalesi'ni, Kazancılar Çarşısı'nı ve Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ile içerisindeki Kayseri Mutfağı'nı gezdirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin zengin gastronomi kültürü içerisinde yer tutan pastırmayı, sunum eşliğinde doğrayan esnafın dükkanında gazetecilere ikram etti. Büyükkılıç, ziyarete ilişkin değerlendirmesinde, "Erciyes'imizin eşsiz güzelliklerini ve Kayseri'mizin turizm potansiyelini paylaşarak keyifli bir gün geçirdiğimiz medya temsilcilerimize teşekkür ediyorum" ifadesinde bulundu. Gezide Büyükkılıç ve gazetecilere, büyükşehir belediyesi daire başkanları ile müdürüler de eşlik etti.

Temaslarda bulunan gazeteciler ise, yapılan hizmet ve projelerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. - KAYSERİ