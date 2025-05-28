ANTAB 2025 Yılı İlk Dönem Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

ANTAB 2025 Yılı İlk Dönem Toplantısı Gerçekleşti

ANTAB 2025 Yılı İlk Dönem Toplantısı Gerçekleşti
28.05.2025 13:09  Güncelleme: 13:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği'nin (ANTAB) 2025 yılı ilk dönem toplantısı yapıldı. Başkan Muhittin Böcek, Antalya'nın turizmdeki sezona hazırlıklarını ve birlik içinde çalışmaları vurguladı. Toplantıda komisyon seçimi yapıldı ve Aksu Belediyesi'nin üyeliği kabul edildi.

Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği'nin (ANTAB) 2025 yılı ilk dönem toplantısı gerçekleşti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve ANTAB Başkanı Muhittin Böcek, turizmin başkenti Antalya'nın yeni sezon beklentilerini karşılamak, şehre gelen misafirlere en iyi hizmeti vermek için birlik ve beraberlik içinde çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

ANTAB 2025 yılı ilk dönem toplantısı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve ANTAB Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya birlik üyesi belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan ANTAB ilk dönem toplantısında 9 gündem maddesi görüşüldü. Toplantıda bir yıl süreyle görev yapacak encümen, plan ve bütçe ile kültür ve turizm komisyonlarına üye seçimi yapıldı.

"Tüm sektörlerle işbirliği içinde çalışacağız"

Büyükşehir Belediye Başkanı ve ANTAB Başkanı Muhittin Böcek, alınan kararların Antalya ve turizm sektörüne hayırlı olmasını dileyerek, "Turizmin başkenti Antalya'mızın yeni sezon beklentilerini karşılamak, şehrimize gelen misafirlerimize en iyi hizmeti vermek için birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. ANTAB, Akdeniz Belediyeler Birliği, Cittaslow ve Türkiye Belediye Birliği olmak üzere tüm bileşenlerimizle işbirliği içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Komisyon ve encümen üye seçimleri yapıldı

Gizli oylama ile yapılan ANTAB encümen üyeliğine Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan ve Gülserin Narin Yüksel seçildi. Plan ve bütçe komisyon üyeliğine, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Korkuteli Belediye, Başkanı Saniye Caran, Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve Akseki Belediye Başkanı İlkay Akça seçildi. Kültür ve turizm komisyonuna ise; Alanya Belediye Başkanı Osman, Tarık Özçelik, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ve Murat Ziya Baykal seçildi.

Toplantıda Aksu Belediyesi'nin ANTAB üyeliğine dahil edilmesi ve 2024 yılı faaliyet raporu oybirliği ile kabul edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Aksu Belediyesi, Muhittin Böcek, Yerel Yönetim, Politika, Belediye, antalya, Turizm, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ANTAB 2025 Yılı İlk Dönem Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muşspor, 31 yıl aradan sonra 2. Lig’e yükseldi Muşspor, 31 yıl aradan sonra 2. Lig'e yükseldi
Kapkaççı kaçtı, Alman turist kovaladı, esnaf yakaladı Kapkaççı kaçtı, Alman turist kovaladı, esnaf yakaladı
O sözler pahalıya patladı Karamollaoğlu, Erdoğan’a 70 bin TL tazminat ödeyecek O sözler pahalıya patladı! Karamollaoğlu, Erdoğan'a 70 bin TL tazminat ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık
Emre Belözoğlu Galatasaray’ın yıldızını Antalyaspor’a istiyor Emre Belözoğlu Galatasaray'ın yıldızını Antalyaspor'a istiyor
Off-road ekibine yanlışlıkla “Kutsal topraklara hoş geldiniz“ flaması gönderildi Off-road ekibine yanlışlıkla "Kutsal topraklara hoş geldiniz" flaması gönderildi
Hakime söylediği sözler pahalıya patladı Deniz Akkaya’ya hapis cezası Hakime söylediği sözler pahalıya patladı! Deniz Akkaya'ya hapis cezası
Şampiyon danasını satmaktan vazgeçti: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim Şampiyon danasını satmaktan vazgeçti: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim
Fenerbahçe’den apar topar gönderilen İsak Vural’a İspanya’dan sürpriz talip Fenerbahçe'den apar topar gönderilen İsak Vural'a İspanya'dan sürpriz talip
MHP’nin TBMM Başkanvekili Celal Adan oldu MHP'nin TBMM Başkanvekili Celal Adan oldu
Arda Güler’e Premier Lig’den sürpriz talip Arda Güler'e Premier Lig'den sürpriz talip

13:38
İsrail, Sana Uluslararası Havalimanı’na bomba yağdırdı
İsrail, Sana Uluslararası Havalimanı'na bomba yağdırdı
12:29
İtirafçı olan İmamoğlu’nun ortağı Seyfi Beyaz’ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
11:55
Suudi Arabistan’da Prens Selman’a karşı isyan başlattılar
Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar
11:31
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
10:21
Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz
Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz
17:42
Çin’de kimya fabrikasında patlama: 5 ölü, 19 yaralı
Çin'de kimya fabrikasında patlama: 5 ölü, 19 yaralı
17:40
Bağcılar’da iş insanını takip edip 4 milyon lirayı gasbettiler
Bağcılar'da iş insanını takip edip 4 milyon lirayı gasbettiler
17:37
Damien Comolli, İtalyan devinin başına geçiyor
Damien Comolli, İtalyan devinin başına geçiyor
17:18
İnan Kıraç’ın fiili ehliyeti kaldırıldı
İnan Kıraç'ın fiili ehliyeti kaldırıldı
17:17
Eşiyle birlikte çıktığı yaylada dev mantarlar buldu
Eşiyle birlikte çıktığı yaylada dev mantarlar buldu
17:13
Sergen Yalçın Galatasaray’ın Yenikapı’daki organizasyonunu eleştirdi: Geçmiş olsun ona
Sergen Yalçın Galatasaray'ın Yenikapı'daki organizasyonunu eleştirdi: Geçmiş olsun ona
17:09
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 13:59:18. #7.13#
SON DAKİKA: ANTAB 2025 Yılı İlk Dönem Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.