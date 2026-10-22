Antakya'da 48 yaşındaki kadın, taksicilikte günde ortalama 15 saat çalışıyor - Son Dakika
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Antakya'da 48 yaşındaki kadın, taksicilikte günde ortalama 15 saat çalışıyor

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Antakya'da 48 yaşındaki kadın, ağabeyinin emekli olmasıyla onun taksisini devralıp yaklaşık 3 aydır taksicilik yapıyor. Haftanın 7 günü günlük ortalama 15 saat direksiyon sallayan kadın taksici, müşterilerden olumlu tepki aldığını belirtti.

Hatay'da yaşayan 48 yaşındaki Deniz Helvacıoğlu, ağabeyinin taksicilikten emekli olmasının ardından direksiyon başına geçerek taksiciliğe başladı. Daha önce köftecilik yapan Helvacıoğlu, yaklaşık 3 aydır kentte taksicilik yaparak haftanın 7 günü, günlük ortalama 15 saat çalışarak mesai yapıyor.

Antakya'da yaşayan Deniz Helvacıoğlu, uzun yıllar araç kullandıktan sonra ağabeyinin yönlendirmesiyle taksiciliğe adım attı. Ağabeyinin emekli olmasıyla onun kullandığı taksiyi devralan Helvacıoğlu, daha önce yaptığı köftecilik mesleğini bırakarak yeni bir başlangıç yaptı. Yaklaşık 3 aydır direksiyon başında olan Helvacıoğlu, Antakya'nın Vali Göbeği ve çarşı merkezi başta olmak üzere kent genelinde yolcularını gidecekleri yerlere ulaştırıyor. Kadın taksici olduğunu görenlerin şaşırdığını belirten Helvacıoğlu, müşterileriyle kurduğu iletişimden ve aldığı olumlu geri dönüşlerden memnun olduğunu dile getirdi.

"Mesleğimi seviyorum, iyi ki bu işe başlamışım. Yaklaşık 3 aydır taksicilik yapıyorum"

Ağabeyinden emanet olarak aldığı taksicilik mesleğini sürdüren Deniz Helvacıoğlu, "Abimin sayesinde bu mesleğe başladım. Abim eski taksicilerden, ben de araç kullanmayı çok sevdiğim için bana 'Gel, seni de bu işe geçirelim' dedi. İyi ki de başlamışım, çok memnunum. Halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz ve güzel geri dönüşler alıyoruz. Bir kadın olarak taksicilik yaptığımı görenler şaşırıyor. Ancak kadınların yapamayacağı hiçbir iş olmadığını düşünüyorum. Mesleğimi seviyorum, iyi ki bu işe başlamışım. Yaklaşık 3 aydır taksicilik yapıyorum ve henüz yeniyim. Çok şükür, şimdiye kadar kötü bir durumla karşılaşmadım. Allah herkesten razı olsun. İnsanlar şaşırsa da genellikle güzel yorumlar ve olumlu tepkiler alıyorum. Müşterilerimizle iletişimimiz çok güzel. Allah hep iyi insanlarla karşılaştırsın. Müşterilerim bilmediğim yerlerde bana çok yardımcı oluyor ve desteklerini hissettiriyorlar. Duraktaki arkadaşlarıma da buradan selam gönderiyorum" dedi.

"Günlük çalışma sürem ortalama 15 saati buluyor ve müşterimiz olduğunda çağırıyorlar"

Haftanın her günü ortalama 15 saat kentin sokaklarında direksiyon sallayan Deniz Helvacıoğlu, "Günlük çalışma sürem ortalama 15 saati buluyor. Müşterimiz olduğunda çağırıyorlar, biz de gidip alıyoruz. Bazen durak dışında, evden çıkıp müşterilerimize hizmet verdiğimiz de oluyor. Telefonla haftanın her gün 24 saat müşterilerimizin hizmetindeyiz. Ben Antakya'da, Vali Göbeği ve çarşı merkezinde çalışıyorum. Çok çalışmaya alışkın olduğum için bu meslek beni pek yormuyor. Daha önce köftecilik yapıyordum. Şimdi taksiciliğe başladım. İnşallah Allah bu mesleği sürdürmeyi de nasip eder. Yaklaşık 11 yıldır araç kullanıyorum. Önceki işim nedeniyle de sürekli trafikteydim. Araba kullanmayı çok sevdiğim için bu durum benim için bir avantaj oldu. Artık arabamla daha fazla zaman geçiriyor, daha çok yol yapıyor ve bundan daha fazla mutluluk duyuyorum" şeklinde konuştu.

"Kadın taksicileri destekliyoruz, taksicilik mesleğine kadınlar yakışıyor"

Taksicilik mesleğine kadın sürücülerin yakıştığını söyleyen Mustafa Kartal, "Kadın taksicileri destekliyoruz. Taksicilik mesleğine kadınlar yakışıyor. Bütün meslektaşlarım Deniz ablayı destekliyorlar. Deniz abla çok iyi araç sürücüsü. Durakta kadın sürücüsünün olması duraktaki meslektaşlarıma çeki düzenli olmasını sağladı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
AntakyaKadınYaşamYerelSon Dakika

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