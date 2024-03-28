Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, metro ve olimpik yüzme havuzu projelerini açıkladı

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Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (ANSİAD) konuğu olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kenti metro ile tanıştıracaklarını, yeraltı yolları ile Doğu-Batı aksında trafiği rahatlatacaklarını söyledi. Başkan Böcek, Kepez'e uluslararası standartlarda kule atlama, su topu, senkronize yüzme sporlarının yer aldığı Olimpik Yüzme Havuzu inşa edeceklerini de duyurdu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Başkan Adayı Muhittin Böcek, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Ercan Özbek ev sahipliğinde düzenlenen ANSİAD 5. Olağan Toplantısı'na katıldı. Antalya'nın geleceğinin konuşulduğu toplantıda iş insanlarının sorularını yanıtlayan Başkan Böcek, hizmetlerini ve yeni dönem projelerini anlattı.

Antalya'da 5 yıl önce ne söylediyse fazlasıyla yaptığını belirten Başkan Böcek, şunları söyledi:

"133 MİLYON EURO RAYLI SİSTEM BORCU ÖDEDİK"

"5 yılda 133 milyon 700 bin Euro raylı sistem borcu ödedik. Şov yapmadan büyük altyapı yatırımları gerçekleştirdik. Yerelden kalkınma vizyonuyla üreticimize önemli destekler sağladık. Sosyal projelerimizle halkımızın her kesimine dokunduk, ekonomik kriz karşısında ezdirmemeye çalıştık. Türkiye'nin en ucuz suyunu, halk ekmeğini vatandaşlarımıza sunduk. Yaptıklarımızı azimle gururla devam ettireceğiz. Yeni projelerimizle Antalya'yı geleceğe taşıyacağız. Kendisini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kabul eden, ezana, al bayrağımıza sahip çıkan, Cumhuriyetimizin değerlerine inanan, mavi gözlü dev adamın yolunda yürüyen bütün vatandaşlarımızın oylarına talibim."

ANTALYA METRO İLE TANIŞACAK

Kişi başına düşen araç sayısında Türkiye'de ilk sırada yer alan Antalya'yı metro ile tanıştıracaklarını aktaran Başkan Böcek, toplam 40 kilometrelik Sarısu-Konyaaltı-Varsak ve Konyaaltı-Lara-Kundu hatlarını Antalya'ya kazandıracaklarını söyledi. Böcek, projenin önemli bir kısmının trafiği aksatmadan yerin 30 metre altından yürütülerek tamamlanacağını anlattı.

YERALTI YOLLARIYLA TRAFİK RAHATLAYACAK

Başkan Böcek, 100. Yıl Bulvarı devamında Antalyaspor ile Falez kavşağı arasındaki taşıt yolunu yerin altına alarak kültür, sanat ve sporla bütünleşen yeni bir yaşam alanı inşa edeceklerini kaydederek, Meltem Bulvarı'ndan 2.5 kilometre, yer altı yoluyla trafiği batıya doğru akıtarak yeni bir arter açarak, Doğu-Batı ulaşım aksında trafiği rahatlatacaklarını söyledi.

OLİMPİK YÜZME HAVUZU

Antalya'ya Uluslararası Olimpik Yüzme Havuzu kazandıracaklarını söyleyen Başkan Böcek, şöyle devam etti:

"Uluslararası standartlarda kule atlama, su topu, senkronize yüzme sporları ve ayrıca terapi, engelli, çırpınma ve ısınma havuzlarının da yer aldığı Olimpik Yüzme Havuzu'nu inşa edeceğiz. Antalya'mızı ve ülkemizi temsil edecek sporcuları yetiştirecek, ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapacağız."

ATIK ÇAMUR ENERJİYE DÖNÜŞECEK

Kentin ve turizmin geleceği için büyük önem taşıyan arıtma tesislerinin kapasitelerini artırmaya ve yenilerini yapmaya devam edeceklerini belirten Başkan Böcek, yılda 500 milyon lira harcanan atık çamuru bertarafı sorununu Arıtma Çamuru Yakma ve Enerji Geri Kazanım Tesisi ile çözeceklerini, bu projenin kredisinin hazır olduğunu aktardı. Başkan Böcek, içme suyu isale hatlarındaki yüksek basınç noktalarında basınç kırıcılı vanalar yerine türbinler yerleştirerek yenilenebilir enerji elde edeceklerini de anlattı.