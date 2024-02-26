Antalya Büyükşehir Belediyesi Emekliler Kahvesi\'nde Ücretsiz Çay ve Su Hizmeti

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete sunduğu Emekliler Kahvesi'nde vatandaşlar hem sosyalleşiyor hem de ücretsiz çay ve su hizmetinden yararlanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kentteki emeklilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak Düden Park'ta ve İsmet İnönü Kent Meydanı'nda hizmete açtığı Emekliler Kahvesi büyük ilgi görüyor. Emekli Kahvesi'nde ücretsiz çay ve su hizmetlerinden yararlanma fırsatı bulan emekliler, diğer emeklilerle de kaynaşıp sosyalleşiyor.

İsmet İnönü Emekliler Kahvesi'nden yararlanan vatandaşlardan biri, artan fiyatlar nedeniyle emeklilerin dışarıya çıkıp bir çay içme imkanı bile bulamadığını belirterek, "Dışarıda para harcamamak için evde kalıyordum. Kitap okumayı seviyorum. Şimdi ise Emekliler Kahvesi'nde istediğim gibi kitabımı okuyup, çayımı içebiliyorum. Emekliler Kahvesi sayesinde paramız cebimizde kalıyor. Ayrıca farklı düşüncelerdeki birçok insanla oturup, konuşup, sosyalleşme imkanı buluyoruz" dedi.

Düden Park Emekliler Kahvesi'nden yararlanan başka bir vatandaş da şunları söyledi:

"Burası, hayatımıza çok büyük bir katkı sağladı. Eşim Alzheimer hastası. Evde kapalı kalmaktan sinir krizleri geçiriyordu. Buraya gelmemiz bize teselli oluyor. Eşim biraz olsun kendine geldi. Evde de çayımızı içebiliriz ama buradaki ortam ve sosyalleşme imkanı bizim için çok önemli. Başkanımız Muhittin Böcek' e dua ediyorum. Ayrıca buradaki personelden de çok memnunuz. Çok saygılılar ve güler yüzlüler."

Emekli Talat Temel ise Emekli Kahvesi'ndeki temizlik ve hizmetten çok memnun olduğunu dile getirerek, "Burada birçok ihtiyacımıza karşılık buluyoruz. Normalde Artvin'de yaşıyorum, senenin bir ayını burada geçiriyorum ve geldiğim zaman vaktimin çoğunu Emekliler Kahvesi'nde geçiriyorum. Ayrıca buradaki personelin tutumundan da çok memnunum. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bu hizmetinden dolayı çok teşekkür ederim" diye konuştu.