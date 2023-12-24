Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı\'ndan Yılbaşı Özel Film Müzikleri Konseri

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı, 'Yılbaşı Özel Film Müzikleri' konseri düzenledi. Yeşilçam ve dünya sinemasının unutulmaz film müziklerinin seslendirildiği konserde konservatuvarın genç yetenekleri performansları ile göz doldurdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın Yıldız Kenter Sahnesi'nde gerçekleştirdiği 'Yılbaşı Özel Film Müzikleri' konserine ilgi büyük oldu. İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Enstrüman Eğitimi Bölümü'nde piyano, keman, klasik gitar, yan flüt, çello ve bağlama eğitimi alan öğrenciler yeni yıl konserinde yerli ve yabancı ünlü filmlerin müziklerini sergiledi. Konservatuvarın genç yeteneklerinin sahne aldığı gecede; Çöpçüler Kralı, Keloğlan ve Al Yazmalım gibi Türk Sineması'nın unutulmayan filmleri yanı sıra; Jaws, Harry Potter, Star Wars gibi dünyaca ünlü filmlerin müzikleri de seyircilerle buluştu. Piyano Öğretmeni Öykü Özgül ve Bağlama Öğretmeni Nazlıcan Urun da öğrencilerine ara ara eşlik etti.

AİLELER GURURLA İZLEDİ

Genç sanatçılar yetenekleriyle dinleyenlerden tam not aldı. Alkışların bol olduğu gecede hem öğretmenler hem de aileler öğrencilerinin ve çocuklarının performanslarını gururla izledi.

Gecenin sonunda ise İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Şube Müdürü Okan Atila öğretmenlere çiçek, öğrencilere ise Nutuk hediye etti.