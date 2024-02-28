Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nin ev sahipliğinde Runtalya Maratonu başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 19'uncusu düzenlenecek 'Runtalya' için geri sayım başladı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Runtalya çocuklarımıza torunlarımıza emanet edeceğimiz bir Antalya markası, bir Antalya değeridir. Atamızın 6 Mart Antalya'ya gelişinin yıl dönümünde Atamızın izinde koşacağız, koşmaya da devam edeceğiz" dedi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 19'uncu kez yapılacak Runtalya Maratonu için basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısına, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Başkan Böcek, TURSET Genel Müdürü Özgür Emeklioğlu, Fraport TAV Genel Müdürü Deniz Varol ve sponsorlar katıldı.
"10 BİN SPORCUYU MİSAFİR EDECEĞİZ"
Antalya Valisi Hulusi Şahin, 18 yıldır yürütülen organizasyonun bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Bu yıl 19'uncusu yapılıyor. Hiç ara vermemiş çok değerli bir organizasyon. Bu tür etkinlikler kurumsal bir kültür ile oluşur ve 18 yıldır devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ülkemizde yaşanan depreme rağmen ara verilmedi ve geçen yıl koşunun gelirleri deprem bölgesine bağışlandı. 18 yıl önce 450 kişiyle başlayan organizasyonun bugünlere gelmesi çok önemli. Antalya'ya yakışan çok değerli bir organizasyon.10 bin sporcuyu misafir edeceğiz" diye konuştu.
Başkan Böcek, organizasyona daha önce Konyaaltı Belediye Başkanlığı döneminde de destek verdiğini, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak destek olmaktan ve ev sahipliği yapmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu kaydetti. Böcek, belediyeciliğin sadece üstyapı veya altyapı yapmak değil; yaşama, insana dokunmak, insanı merkeze alan anlayışla sanatsal ve kültürel değerlerin yanı sıra sportif faaliyetlere de büyük önem vermek olduğunu söyledi. Böcek, şöyle konuştu:
"SPORA VE SPORCUYA DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK"
"Antalya Büyükşehir Belediye'mizin 14 adet spor ve fitness merkezinden 2 yıl etkisi süren pandemiye rağmen 125 bin 863 vatandaşımız yararlandı. Antalya Büyükşehir Futbol Akademi'mizde 6-12 yaş 500 çocuğumuz ücretsiz yararlanmaktadır. Yaptığımız Kumluca Stadyumu, 100. Yıl Sedir Spor Kompleksi, Güreş Eğitim Merkezleri, amatör sporculara verdiğimiz destekler, ihtiyacı olan köy ve merkez okullarına verdiğimiz spor malzemeleri gibi faaliyetlerle spora ve sporculara desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz.
6 MART'TAKİ KORAY AVCI KONSERİNE DAVET
Runtalya, çocuklarımıza torunlarımıza emanet edeceğimiz bir Antalya markası, bir Antalya değeridir. Runtalya, sağlıklı yaşama dokunduğu kadar turizm ve ekonomik anlamda da şehrimiz için önemlidir. Mart ayının ilk haftasında Antalya'mıza 47 ülkeden bin 600 sporcunun, Türkiye'nin 50 şehrinden 7 ila 8 bin misafirin bu etkinlik için gelmesini bekliyoruz. 3 Mart'ta tarih doğa ile iç içe seçilmiş muhteşem Antalya manzarasında omuz omuza kardeşçe, keyifle koşacağız. Ayrıca Atamızın 6 Mart Antalya'ya gelişinin yıl dönümünde Atamızın izinde koşacağız, koşmaya da devam edeceğiz. Bu vesileyle 6 Mart saat 20.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenleyeceğimiz Koray Avcı konserine de tüm halkımızı davet ediyorum."
Runtalya Maratonu hakkında bilgi veren, koşunun organizatörü TURSET'in Genel Müdürü Özgür Emeklioğlu ise 2 Mart Cumartesi günü 'minik adımlar' koşusu ile başlayacak organizasyon sonrasında konser etkinlikleri yapılacağını paylaştı. 3 Mart Pazar günü 5K, 10K, 21K, 10K Teams Run yarışlarının gerçekleştirileceğini aktaran Emeklioğlu, "Antalya markasına ve spor turizmine büyük bir katkı sağlayan Runtalya'ya ilgi her sene büyüyor. Bir spor festivali olan Runtalya'ya 10 bin koşucu ve minik atımlarda ise 350 çocuk koşucu katılacak" dedi.
Son Dakika › Yerel › Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Runtalya Maratonu başlıyor - Son Dakika
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