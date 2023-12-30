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Antalya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların yüzde 62'si asılsız ihbar - Son Dakika
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Antalya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların yüzde 62'si asılsız ihbar

Antalya'da bulunan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne 2023 yılında gelen 3,5 milyon çağrının yüzde 62'si asılsız ihbar olarak kaydedildi. İhbarlar arasında gereksiz aramaların yanı sıra, kırmızı ışıkta şınav çekenler, meditasyon yapanlar, kedi doğumu, araçların uydudan kapatılması gibi konular da yer aldı. Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi, 7 gün 24 saat hizmet veren 300'den fazla personelle vatandaşlara hizmet sağlıyor.

Antalya\'da 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne gelen çağrıların yüzde 62\'si asılsız ihbar
30.12.2023 - 09:24,
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Antalya'da 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne 2023 yılında gelen 3,5 milyon çağrının yüzde 62'isi asılsız ihbar olarak kayıtlara geçti. Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mehmet Koçak, "Bu gereksiz aramalar arasında genelde, 'Kırmızı ışıkta yaya yolunda şınav çekiyorlar, yine kırmızı ışıkta yaya yolunda meditasyon yapanlar var, kedim doğum yaptı çok acı çekiyor, ambulans istiyorum, sınav döneminde kedi köpek sesleri duyuyoruz, sıfır aracının uydudan kapatıldığını açılmasını talep ediyorum' gibi ihbarlar alıyoruz" dedi.

Türkiye'de acil durumlarda ihbarda bulunmak için sağlık, emniyet, yangın, güvenlik gibi konularda ayrı ayrı numara kullanılmasına son verilmişti. Bu kapsamda tüm çağrılar artık 112 bünyesinde toplanıyor ve tüm acil ihbarlar 112 üzerinden alınıyor. Yeni Nesil 112 sistemi ile vatandaşların tek bir numarayı öğrenmeleri ve acil yardım çağrısı alındıktan sonra en kısa sürede olay yerine ya da acil durumdaki kişilere ulaşmak kolaylaşırken, arayan kişinin nokta olarak adresinin sistemde görünmesi ile de ekiplerin işlerini hızlandırıyor. Jandarma, emniyet, sağlık, orman, itfaiye ve AFAD olmak üzere toplam 7 kurumun koordineli olarak hizmet verdiği Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak 300'den fazla personelle vatandaşlara hizmet veriyor.

2009 yılında başlayan hizmet kapsamında gelen ihbarların olay ve adres bilgilerini ortalama 25-30 saniye içinde alınıp içeriğine göre ilgili kurumların operatörlerine iletiyor. İhbarın niteliğine göre de ilgili kurum ekipleri yönlendirerek olaylar çözüme kavuşturuluyor.

3,5 milyon çağrı alındı yüzde 62 gereksiz

Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mehmet Koçak, 2023 yılında 3,5 milyon çağrı aldıklarını ifade ederek, "Bu çağrıların yüzde 38'i gerekli, yüzde 62'isi ise asılsız ihbar olarak kayıtlara geçti. Gelen çağrıların yüzde 51'i emniyete, yüzde 34'u sağlığa, yüzde 8'i jandarma, yüzde 4,5 itfaiyeye duştu. 112 Acil Çağrı merkezi 24 saat vatandaşımıza hizmet veriyor. 350 personelimiz var. 112'yi kullanmak isteyen vatandaşlarımızın aramaları ilk olarak bizim arkadaşlarımıza düşüyor, çalışanlarımız bu aramaların gerekli mi gereksiz mi olduğuna bakıyorlar. Adreslerini tespit ediyorlar, olayın tanımını öğreniyorlar. 30 saniye içerisinde diğer kurumlara aktarılıyor, diğer kurum arkadaşlarımız da 60 saniye içerisinde sahadaki personele bildiriyor" dedi.

"Kırmızı ışıkta yaya yolunda şınav çekiyorlar"

Vatandaşları 112 Acil Çağrı Merkezini aradıklarında sakin olmaya davet eden Koçak, "Adresin tam olarak verilmesi gerekir. Bizi en çok gereksiz aramalar yoruyor. Bu gereksiz aramalar arasında genelde, 'Kırmızı ışıkta yaya yolunda şınav çekiyorlar, yine kırmızı ışıkta yaya yolunda meditasyon yapanlar var, kedim doğum yaptı çok acı çekiyor, ambulans istiyorum, sınav döneminde kedi köpek sesleri duyuyoruz, sıfır aracının uydudan kapatıldığını açılmasını talep ediyorum' gibi ihbarlar alıyoruz. 112 acil bir durumda aranması gerekir. Bunlar dışında bizi gereksiz yere aradıkları zaman ihtiyaç olan vatandaşlarımıza daha geç ulaşabiliyoruz" sözlerine yer verdi.

"Çocukların bizimle dalga geçmesinden tutun, akli dengesi bozuk insanlar arıyor"

5 yıldır 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanı Abdürrahim Hacıoğlu ise şu sözlere yer verdi: "Yaz aylarına göre şuanda rahat bir dönemdeyiz. Yazın nüfus artınca bizim de yoğunluğumuz artıyor. Gereksiz çağrılar alıyoruz. Çocukların bizimle dalga geçmesinden tutun, akli dengesi bozuk insanlar arıyor. İnsanlar bilmedikleri şeyler için bizi arıyorlar, bilmedikleri numaraları öğrenmek için arıyorlar. Bunlar ciddi bir yoğunluk oluşturuyor. O esnada kaza geçiren ve yardım bekleyen insanlar oluyor. Sırf bu yüzden o kazada yaralanan kişiye 5 dakika daha ambulans genç ulaşıyor. İnsanların daha çok bilgilendirilmesi gerekir, gereksiz yere 112 aramalarının önüne geçilmeli." - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Antalya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların yüzde 62'si asılsız ihbar - Son Dakika


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