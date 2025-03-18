Antalya\'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 110. Yıl Dönümü

Antalya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu Yıl Dönümü münasebetiyle tören düzenlendi.

Uncalı Şehitliği'nde başlayan anma törenleri, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla devam etti. Antalya Valisi Hulusi Şahin, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu Yıl Dönümü münasebetiyle Uncalı Şehitliği'ndeki törene katıldı. Program, çelenk sunumu, saygı duruşu ve daha sonrasında gerçekleştirilen saygı atışı ve İstiklal Marşı ile başladı. Program, günün anlam ve önemine dair konuşmanın yapılmasıyla devam etti.

Şehitlik Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından Vali Hulusi Şahin, Şehitlik Şeref Defteri'ni imzaladı. Vali Şahin Şehitlik Şeref Defteri'nde; "Azizi Şehitlerimiz bu toprakları bize vatan kılan ay yıldızlı bayrağımızı gökyüzünde dalgalandıran fedakarlığınız asla unutulmayacak. Sizlerin emaneti olan bu güzel vatanı birlik ve beraberlik içinde şanınıza yakışır şekilde yaşatmaya devam edeceğiz, uğrunda can verdiğimiz bu vatan emin ellerdedir ve daima izinizde olacaktır. Başta Cumhuriyetimizin Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden kahraman gazilerimiz ve vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, aziz hatırlarınız önünde eğiliyoruz. Ruhlarınız şad mekanlarınız cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Törene Vali Şahin'in yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, şehit dernekleri başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Şehitler mezarları başında anıldı

Şehitlik Şeref Defteri'nin imzalamasının ardından Vali Şahin ve beraberindeki heyet, şehit mezarlarını tek tek ziyaret edip, kabirlerine karanfil bırakarak şehitlerimize dua etti. Kabir ziyaretleri sırasında Vali Şahin, şehit aileleriyle sohbet edip hatırlarını sordu. Kabir ziyareti ve edilen duaların ardından Vali Şahin ile törene katılan protokol üyeleri AKM'de düzenlenen programa geçti. - ANTALYA