Antalya\'da Avrupa Birliği Uyum Toplantısı Gerçekleştirildi

Avrupa Birliği Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı, Antalya Valisi Hulusi Şahin'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Antalya Valiliği koordinesinde, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen Avrupa Birliği Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı, Antalya Valisi Hulusi Şahin'in katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, Antalya'nın Avrupa Birliği sürecindeki yol haritası, kurumların yürüttüğü faaliyetler ve projeler ile iş birliği fırsatları ele alındı.

"Avrupa Birliği'ne üyelik süreci ülkemize önemli fırsatlar sunuyor"

Programda yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği sürecinin Türkiye'nin çok önemli bir stratejik hedefi olduğunu belirten Vali Şahin, "Bu süreç içerisinde Türkiye önemli mesafeler kaydetti. Önümüzdeki günlerde yeni başlıkların da açılacağını ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde yeni safhalara ulaşacağına inanıyorum. Türkiye'nin nihai hedefi tam üyelik olmakla birlikte, sürecin kendisi de son derece önemli. Avrupa Birliği bize aynı zamanda standartlara uygun iş yapma, süreç analizi ve yol haritası sunuyor. Türkiye, bu açıdan modernleşme ve demokratikleşme sürecinde Avrupa Birliği'nin belirli kriterlerini kendisine rehber olarak alıyor" dedi.

"Antalya'nın daha da iyi noktalara gelmesi amacıyla çeşitli projeler üretiyoruz"

Antalya'nın daha da iyi standartlara ulaşması için Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlara çeşitli projelerin sunulduğunu ifade eden Vali Şahin, "Bizler de Antalya özelinde projeler hazırlayarak bunları başta Avrupa Birliği olmak üzere ulusal ve uluslararası kuruluşlara sunuyoruz. Buradan elde ettiğimiz kaynaklarla şehrimizde önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ancak sadece Avrupa Birliği değil, diğer uluslararası kuruluşlara da projeler hazırlayıp sunmak, kaynak transferi ve iş süreçleri açısından bizim için büyük önem taşıyor. Birbirimizle uyumlu ve koordineli çalıştığımız takdirde bu alanda kat ettiğimiz mesafe de artacaktır. Böylece yalnızca fon kaynağı oluşturmakla kalmayıp, süreç analizleriyle yaptığımız işin aşamalarını da net bir şekilde tanımlamış olacağız" ifadelerine yer verdi.

"Antalya'daki sektörler iklim değişikliğine karşı hazırlıklı olmalı""

Konuşmasının devamında, dünya genelinde yaşanan iklim krizinin Antalya'da da etkili olduğunu belirten Vali Şahin, "Özellikle son dönemde içine girmiş olduğumuz bir iklim krizi mevcut. Geçen yıl tüm zamanların en sıcak yazını yaşadık. Bu değişime ayak uydurmamız gerekiyor. Aynı zamanda tarım, turizm ve ticaret gibi alanlarda da projeler geliştirip gerekli hazırlıkları yapmalıyız. Yeşil Mutabakat konusunda bulunduğumuz konumdan çok daha ileri noktalara ulaşmak için gereken adımları atmalıyız. Nitelik bakımından kaliteli projeler üretmek, dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek ve yaptığımız her işte en iyisini ortaya koymak hepimizin boynunun borcudur" sözlerini kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin sunumlar gerçekleştirildi. Programın devamında Vali Hulusi Şahin, beraberindeki heyetle birlikte Avrupa Birliği odaklı projelerin sergilendiği stantları ziyaret ederek yürütülen çalışmalara dair bilgi aldı.

ATSO Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programa Vali Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin, Vali Yardımcıları Hulusi Arat ve Erol Tanrıkulu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Çevikol Tuncer, Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Deha Erpek, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, kurum ve kuruluş müdürleri, proje koordinatörleri ile STK temsilcileri katıldı. - ANTALYA