Antalya'da Dilenci Operasyonu: 15 Farklı Ülkenin Parası Ele Geçirildi - Son Dakika
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Antalya'da Dilenci Operasyonu: 15 Farklı Ülkenin Parası Ele Geçirildi

Antalya\'da Dilenci Operasyonu: 15 Farklı Ülkenin Parası Ele Geçirildi

Antalya'da zabıta ekipleri, üst geçitte oturan bir dilencinin gizli sakladığı 15 farklı ülkenin madeni parasını ele geçirdi. H.A. (65) isimli dilenciye para cezası uygulandı.

04.04.2025 13:03  Güncelleme: 13:12
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Antalya'da denetim yapan zabıta ekiplerinin üst geçitte yakaladığı dilencinin üzerinden Türk Lirası ile birlikte 15 farklı ülkenin para birimine ait madeni para çıktı. Dilencinin, madeni paraları sırtını yasladığı üstgeçidin tahtasının altında gizlediği ortaya çıktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Batı Bölgesi Amirliği ekipleri, vatandaşların duygularını sömüren dilencilerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda Konyaaltı İlçesi Atatürk Bulvarı'nda yer alan bir AVM'nin önündeki üst geçitte oturarak dilencilik yapan bir kişiyi tespit etti. Ekipler, isminin H.A. (65) olduğu öğrenilen şahsın üzerinden bir miktar Türk Lirası ele geçirirken, oturduğu tahtanın altını kaldırdıklarında gözlerine inanamadı. Özellikle madeni paraları tahtanın altına gizlendiğini tespit den ekipler, Türk lirasıyla birlikte toplamda bin 750 lira değerinde Macar Forinti, Tayland Bahtı, İran Riyali, Azerbaycan Manatı, Euro, İsviçre Frangı, Katar Riyali, Japon Yenisi, Çin Yuanı, İngiliz Sterlini, Polonya zlotisi, Arabistan Riyali, Rus Rublesi ve Ukrayna Grivnası ele geçirdi.

Paralara el koyan ekipler, H.A.'ya 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 33/1 maddesi gereğince para cezası işlemi uyguladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da Dilenci Operasyonu: 15 Farklı Ülkenin Parası Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Dilenci Operasyonu: 15 Farklı Ülkenin Parası Ele Geçirildi - Son Dakika
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