Antalya\'da Hıdırlık Kulesi çevresinde arkeolojik kazı ve seyir terası projesi devam ediyor

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Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan 'Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik Kazı ve Seyir Terası Projesi'nde çalışmalar devam ediyor. Projeyle, alanda bulunan antik dönem kalıntılar ile diğer yapı kalıntılarının zemin altında kalan kısımlarının yürüyüş yolu kotundan cam yüzeylerle izlenmesi sağlanacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi Hıdırlık Kulesi çevresinde yürütülen arkeolojik kazı çalışmasında ortaya çıkarılan kalıntı ve eserlerin sergileneceği ve Akdeniz manzarasının da izlenebileceği seyir terası projesi hızla ilerliyor.

RESTORASYON VE KONSERVASYON SÜRÜYOR

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından alanda restorasyon ve konservasyon işleri yapılıyor. Taşıyıcı niteliğinde olan kuru duvar imalatının üzerine ahşap ve cam zemin kaplamaları altyapısında yer alan taşıyıcı kolonların çelik imalat montajları büyük oranda tamamlandı. Cam yüzeylerin montajına başlandı.

Antalya Müze Müdürlüğü ve KUDEB denetiminde sürdürülen proje kapsamında kazı sonrasında ortaya çıkan tarihi kalıntıların koruma-onarım çalışmaları da devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentin simge tarihi yapıları arasında yer alan Hıdırlık Kulesi'ni kültürel ve turistik çekim merkezi haline getirmek için 2020 yılında Koruma Kurulu kararı doğrultusunda kazı çalışmaları başlatmış ve antik dönem kalıntıları ve yapıları gün yüzüne çıkarılmıştı.