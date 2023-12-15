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Antalya'da Mevlana'yı Anma Etkinliği - Son Dakika
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Antalya'da Mevlana'yı Anma Etkinliği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mevlana Celaleddin-i Rümi'nin vuslatının 750'nci yılında düzenlenecek etkinlikle anma töreni düzenleyecek. Sema Töreni, 17 Aralık Pazar günü AKM Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Antalya\'da Mevlana\'yı Anma Etkinliği
15.12.2023 - 14:06,  Güncelleme: 14:06
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, vuslatının 750'nci yılında büyük İslam düşünürü Mevlana Celaleddin-i Rümi'yi 17 Aralık Pazar akşamı AKM'de düzenlenecek etkinlikle anacak.

Mevlana Celaleddin-i Rümi Hakk'a vuslatının 750'nci yıldönümünde Antalya'da sema töreni ile anılacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenecek Sema Töreni 17 Aralık Pazar günü saat 20.00'de AKM Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilecek. Mevlana'yı anma etkinliğinde Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Tasavvuf Müziği Topluluğu Aydemir Tuncer sahne alacak. Gecede Abdulbaki Nasır Dede'nin Abdülbaki Nasır Dede'nin Acembüselik Mevlevi yin-i Şerifi icra edilecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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