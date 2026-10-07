Antalya'da üçüncü yıl dönümünde Filistin'e destek yürüyüşüne 4 bin öğrenci katıldı - Son Dakika
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Antalya'da üçüncü yıl dönümünde Filistin'e destek yürüyüşüne 4 bin öğrenci katıldı

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Antalya\'da üçüncü yıl dönümünde Filistin\'e destek yürüyüşüne 4 bin öğrenci katıldı
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının üçüncü yıl dönümünde Antalya'da düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşüne yaklaşık 4 bin öğrenci katıldı. Kapalı Yol'da buluşan 26 imam hatip okulundan gelen öğrenciler, Türkiye ve Filistin bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Antalya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının üçüncü yıl dönümünde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırı ve işgalin üçüncü yıl dönümünde binlerce öğrenci, 'Filistin'e Destek Yürüyüşü'nde bir araya geldi. Kent merkezindeki Kapalı Yol'da buluşan 26 imam hatip okulundan yaklaşık 4 bin öğrenci, ellerindeki Türkiye ve Filistin bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürüdü. yürüyüş boyunca tekbir ve sloganlar eşliğinde "Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil" yazılı pankartlarla Filistin halkına destek mesajı veren gruba çevredeki turistler de destek verdi.

"Soykırıma karşıyız"

Yürüyüşe katılan ortaokul öğrencisi Elif Durdalı "Filistin'e destek vermek için geldik. Oradaki soykırıma karşıyız. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Boykot ediyoruz, yürüyüşlere katılıyoruz. İnsanlığa sığacak bir şey değil. Filistin'de insanlar ölüyor" dedi.

"Filistin'e destek olmak adına buradayız"

Bir diğer öğrenci ise İsrail'in vahşi saldırısına karşı güçlü bir ses olmak için geldiklerini belirterek "Oradaki bebekler, çocuklar kadınlar, sivillerin için destek olmak adına buradayız" şeklinde konuştu.

Etkinlik meydandaki programla sona erdi.

Kaynak: İHA
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