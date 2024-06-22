Anzer Balı Üreticileri Sahte Bal Satışlarını Protesto Etti - Son Dakika
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Anzer Balı Üreticileri Sahte Bal Satışlarını Protesto Etti

Anzer Balı Üreticileri Sahte Bal Satışlarını Protesto Etti

Rize'nin İkizdere ilçesinde bulunan Anzer Yaylası'nda bir araya gelen bal üreticileri, sahte Anzer balı satışlarını protesto etti. Üreticiler, coğrafi işareti olmayan balların Anzer balı olmadığına dikkat çekerek, hukuki sürecin başlatıldığını belirtti. Rize Baro Başkanı Ümit Peçe, sahte bal satanlar hakkında şikayet dilekçesi verdiklerini ve soruşturma sürecinin devam ettiğini açıkladı.

22.06.2024 15:31
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HABER: GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE) - Rize'nin İkizdere ilçesinde bal üreticileri, sahte Anzer balı satışlarını protesto etti. Anzer Yaylası'nda bir araya gelen üreticilere, Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Civelek, Rize Baro Başkanı Ümit Peçe ve yurttaşlar destek verdi. Rize Baro Başkanı Ümit Peçe, sahte Anzer balı satanlarla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını belirtti.

Anzer Yaylası'nda bir araya gelen üreticiler, sahte bal üretimine dikkat çekmek için eylem yaptı. Eylemde konuşan Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Civelek, coğrafi işareti olmayan balların Anzer balı olmadığına dikkat çekerek şunları dile getirdi:

"Coğrafi işareti olmayan balları almayın"

"Sadece coğrafi işareti olmayan ürünlerin vatandaşlarımız tarafından alınmaması coğrafi işaretin amblemi budur, bunun taklidi yoktur. Rize İl ve Tarım Müdürlüğü tarafından bu coğrafi işaretler kavanozların üzerine yerleştirilmektedir. Kare kodu ve bir seri numarası vardır. Kare kodundan kontrol laboratuvarının sistemine girerek bu numarayla birlikte kazdığınız zaman bu balın gerçek Anzer balı olup olmadığını zaten öğreniyor vatandaşlarımız. Benim sadece söyleyebileceğim coğrafi işaretsiz olan ballar Anzer balı değildir. Coğrafi işareti olan her türlü balı alabilirsiniz. Kooperatifler farklı olabilir."

"Sahte anzer balı satanlar hakkında hukuki süreç başlattık"

Rize Baro Başkanı Ümit Peçe de sahte bal satanlar hakkında Rize Cumhuriyet Başsavlığı'na şikayet dilekçesi verdiklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Şimdi sahtecilikle ilgili iki sürecimiz var bir tanesi soruşturma aşaması. Cumhuriyet  başsavcılığının yapacağı soruşturma sürecini şikayet dilekçemizi vermekle başlattık. Şu an savcılık titiz bir şekilde şüphelileri tespit ediyor. Bizim de tespit ettiğimiz kişi veya kurumları da dilekçemizi ekledik. Ayrıca tespit edemediğimiz şahıslarla ilgili bir çalışma da var. Bu süreç tamamlandığında bu kişiler mahkeme önüne çıkacak. Bunların dışında da tespit edilecek olan kişilerin aynı zamanda bir de hukuk mahkemesi önünde bir yargı süreci olacak. Bu da tazminat davasına konu bir süreç. Bunu da ayrıyeten Cumhuriyet başsavcılığının soruşturması tamamlandıktan sonra başlatacağız. Daha çok İstanbul'da Ankara'da çok kişi var bizim elimizde olan şu an 50'ye yakın tespit ettiğimiz yerler var. Üzüldüğümüz nokta kilosunu 7 bin 500 TL'ye satan sahte bal satan firmalar, kişiler var yani. Üretici ve tüketici çok mağdur."

Kaynak: ANKA

İkizdere, Rize, Tarım, Hukuk, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Anzer Balı Üreticileri Sahte Bal Satışlarını Protesto Etti - Son Dakika

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