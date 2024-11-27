AOSB 5. AR-GE Yarışması Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

AOSB 5. AR-GE Yarışması Başlıyor

AOSB 5. AR-GE Yarışması Başlıyor

AOSB, 5. Sanayi Odaklı AR-GE Yarışması için başvuruları 2 Aralık'ta alacak, 750 bin TL ödül verilecek.

27.11.2024 09:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) tarafından her yıl düzenlenen ve ulusal çapta büyük bir ilgiyle takip edilen Sanayi Odaklı AR-GE ve İnovasyon Proje Yarışması, bu yıl 5'nci kez katılımcılarıyla buluşuyor. Katma değeri yüksek projeleri desteklemeyi ve sanayi-üniversite iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen yarışma için başvurular 2 Aralık 2024 tarihinde başlayıp, 14 Mart 2025'e kadar devam edecek.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, 750 bin TL toplam ödül havuzuna sahip olan yarışmanın, yenilikçi fikirlerin sanayiye kazandırılması için büyük bir fırsat sunduğunu belirtti. Katma değeri yüksek projelerle ortaya konacak yeni fikirlerin Türkiye'nin genel ekonomik ve teknolojik kalkınması için büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Akpınar, şunları kaydetti:

"Sanayideki rekabet gücümüzü artırabilmek için değişimi ve sürekli yenilenmeyi desteklememiz gerekiyor. Katma değeri yüksek ürünler üretmek, hem bölgemize hem de ülkemize büyük bir avantaj sağlayacak. Bu yarışma, gençlerimizin ve akademisyenlerimizin yenilikçi fikirlerini hayata geçirmesi için bir platform sunuyor."

Bu yılki tematik alanlar

Akpınar, ayrıca teknolojik gelişimin baş döndürücü bir hızla ilerlediğini ve bu süreçte rekabet avantajı elde edebilmek için AR-GE ve inovasyona yatırım yapmanın kaçınılmaz olduğunu ifade ederek, yarışmanın bu yılki tematik alanlarının; Donanım- Yazılım, Elektrik- Elektronik, Yeşil Teknolojiler, Gıda- Tarım, Tekstil, Kimya, Enerji, Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik, Makine İmalatı ve Otomotiv, Savunma, Uzay ve Havacılık olarak belirlendiğini bildirdi.

Bölge Müdürü Akpınar, "Ülke olarak teknoloji üretiminde bir üst lige çıkmalıyız. Bu yarışma, sanayimizde dönüşüm oluşturacak projelerin hayata geçirilmesine imkan sağlayacak" ifadelerine yer verdi.

Kimler katılabilir ve nasıl başvurulur?

Yarışmaya, lisans öğrencilerinden akademisyenlere kadar geniş bir katılımcı kitlesi dahil olabiliyor. AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, projeye katılımın tamamen ücretsiz olduğunu belirterek, başvuru şartları ve detaylara adanaorganize.org.tr ve aosbprojedestekofisi.com adreslerinden ulaşılabileceğini açıkladı.

Her katılımcının bir proje ile başvurabileceği yarışma, özellikle genç girişimcileri ve akademik dünyayı sanayiyle buluşturarak üretime dönüştürülebilecek fikirleri ön plana çıkarmayı hedefliyor.

Yarışma takvimi

2 Aralık 2024 tarihinde başlayıp, 14 Mart 2025'e kadar başvuruları devam edecek olan yarışmanın hakem değerlendirme süreci 17 Mart - 2 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Yarışma sonuçları 5 Mayıs 2025'te açıklanıp, ödül töreni ise 21 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleşecek.

Sanayi-üniversite iş birliğine büyük katkı

AOSB, yarışma aracılığıyla üniversiteler ile sanayi dünyası arasındaki iş birliğini artırmayı ve akademisyenleri girişimci olmaya teşvik etmeyi hedefliyor.

AOSB Bölge Müdürü Akpınar, bu noktada yarışmanın önemli bir köprü vazifesi gördüğünü belirterek, "Sanayicilerimizin ve üniversite mensuplarımızın bu yarışmayı sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir kalkınma modeli olarak görmesi gerekiyor. İnovatif projeler, bölgemiz ve ülkemiz için yeni fırsatlar oluşturacak" dedi.

AOSB 5. Ulusal Sanayi Odaklı AR-GE ve İnovasyon Proje Yarışması, yenilikçi fikirlerin desteklenmesi ve üretime dönüşmesi adına heyecan verici bir platform sunuyor. Bu büyük fırsatı değerlendirmek isteyen katılımcıların, belirtilen tarihler arasında başvuruları bekleniyor. - ADANA

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Hacı Sabancı, Teknoloji, Etkinlik, Ekonomi, Aralık, Eğitim, Yerel, adana, Son Dakika

Son Dakika Yerel AOSB 5. AR-GE Yarışması Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:58 Milyonların gözü bu toplantıda Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL
07:30 İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşmasının detayları belli oldu İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşmasının detayları belli oldu
07:06 Merkel anılarını yazdı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a uzun bir bölüm ayırdı Merkel anılarını yazdı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uzun bir bölüm ayırdı
07:05 İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi
14:06 Meteoroloji kar yağışı beklediği 7 kenti uyardı Meteoroloji kar yağışı beklediği 7 kenti uyardı
13:54 Yaralı geyik, kendisini avlamaya çalışan avcıyı hastanelik etti Yaralı geyik, kendisini avlamaya çalışan avcıyı hastanelik etti
13:45 Aracın kapısını açıp sokağa attı, savunması da pes dedirtti Aracın kapısını açıp sokağa attı, savunması da pes dedirtti
13:35 Yeni Miss Universe kraliçesi yaptığı ırkçı yorumlar nedeniyle tepki çekti Yeni Miss Universe kraliçesi yaptığı ırkçı yorumlar nedeniyle tepki çekti
13:31 Sibel Can’ın ’’beğenilmeyen’’ elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı Sibel Can'ın ''beğenilmeyen'' elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı
13:30 Milyonların gözü bu toplantıda: Bakan asgari ücret için tarih verdi Milyonların gözü bu toplantıda: Bakan asgari ücret için tarih verdi
13:25 Bahçeli’nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan’la görüşmek için yazılı başvuru yaptı Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan'la görüşmek için yazılı başvuru yaptı
13:14 Dünyanın güncel en iyi 100 futbolcusu belli oldu: Süper Lig’den sadece 1 isim var Dünyanın güncel en iyi 100 futbolcusu belli oldu: Süper Lig'den sadece 1 isim var
13:07 Ankara’da görüşme hareketliliği Bahçeli ve Ahmet Türk’ten art arda açıklamalar Ankara'da görüşme hareketliliği! Bahçeli ve Ahmet Türk'ten art arda açıklamalar
12:54 ’’Ateşkes’’ iddialarının gölgesinde İsrail’den Lübnan’a yeni saldırı ''Ateşkes'' iddialarının gölgesinde İsrail'den Lübnan'a yeni saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 09:32:53. #1.11#
SON DAKİKA: AOSB 5. AR-GE Yarışması Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.