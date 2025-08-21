Aras Elektrik, Türkiye'de 3. Oldu - Son Dakika
Aras Elektrik, Türkiye'de 3. Oldu

Aras Elektrik, Türkiye\'de 3. Oldu
21.08.2025 09:09
Aras Elektrik, zorlu koşullara rağmen Türkiye genelindeki tüketici memnuniyetinde 3. sırayı elde etti.

Doğu'da zorlu coğrafi ve iklim şartlarına rağmen kesintisiz enerji hizmeti sunan Aras Elektrik, tüketici memnuniyetinde Türkiye genelinde ilk 3'e girerek önemli bir başarıya imza attı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Iğdır ve Kars olmak üzere 7 ilde hizmet veren Aras Elektrik, tüketici memnuniyeti odaklı misyonu ile başarılarına bir yenisini daha ekledi. TEDAŞ tarafından bağımsız bir araştırma şirketine yaptırılan Temmuz ayı ALO 186 Çağrı Merkezi Memnuniyet Anketi sonuçlarına göre Aras EDAŞ, 21 elektrik dağıtım şirketi arasında Türkiye 3.'sü oldu.

Şirketin temel felsefesi olan her koşulda tüketicilerini memnun etme, çalışmaların başarıya ulaşmasındaki en önemli faktör. Müşterileriyle 13 farklı iletişim kanalı üzerinden irtibata geçen Aras Elektrik, her talebe, geri bildirime anında müdahale ederek faaliyetlerini sürdürüyor.

Hız, kalite ve güven ile gelen başarı

Erzurum, Erzincan, Ağrı, Ardahan, Iğdır, Bayburt ve Kars illerinde hizmet veren Aras EDAŞ; arıza ihbarlarına anında müdahale eden, şebeke bakım-onarım çalışmalarını titizlikle yürüten ve aydınlatma arızalarını kısa sürede çözen bir hizmet anlayışını benimsiyor. Bu çalışmalar sayesinde hem enerji arz güvenliği artırılıyor hem de vatandaşların günlük yaşamı kolaylaştırılıyor.

"Hedefimiz zirve"

Başarıyı değerlendiren Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş şunları söyledi: "Bölgemizde sunduğumuz kesintisiz enerji, arıza ve bakım süreçlerindeki hızımız, aydınlatma onarımlarındaki titizliğimiz ve Çözüm Merkezimizin çözüm odaklı yaklaşımı bu sonucu getirdi. Tüketicilerimizin bize duyduğu güven, en büyük motivasyon kaynağımız. Türkiye 3'üncülüğü bizim için önemli bir adım; ancak hedefimiz açık: zirveye ulaşmak. Bu yolda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Akbaş: "Aras Elektrik olarak, hizmet kalitemizle uluslararası standartları yakalamış olmanın gururunu yaşıyoruz. Sorumluluk alanımızdaki tüketicilerimizin memnuniyeti bizim için her zaman öncelikli oldu. Bu memnuniyetin, yapılan bağımsız anketlerle de teyit edilmiş olması bizim için son derece değerli. Türkiye genelinde 21 dağıtım şirketi arasında 3. sırada yer almamız, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu başarıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Güçlü altyapı, yenilikçi hizmet

Bu başarı, Aras EDAŞ'ın güçlü altyapısının, teknolojik yatırımlarının ve müşteri memnuniyetine verdiği önemin bir yansıması olarak öne çıkıyor. Şirket, önümüzdeki dönemde de en yüksek kalitede enerji hizmeti sunmak için yatırımlarına ve yenilikçi çözümlerine hız kesmeden devam edecek. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Doğu Anadolu Bölgesi, Türkiye, erzurum, Enerji, Son Dakika

07:52
İsrail Gazze’nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas’tan yanıt gecikmedi
İsrail Gazze'nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas'tan yanıt gecikmedi
07:30
Cumhur Reyonu projesi geliyor Marketlerdeki ürünlerin fiyatları bir anda düşecek
Cumhur Reyonu projesi geliyor! Marketlerdeki ürünlerin fiyatları bir anda düşecek
