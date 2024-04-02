Ardanuç Belediyesi'nden HES Projesine Tepki

Yerel

UĞUR İSTANBULLU

31 Mart yerel seçiminde Artvin'in Ardanuç Belediyesi, CHP'den AKP'ye geçti. Ardanuç Derelerin Kardeşliği Platformu Sözcüsü Elyesa Uygun, seçimden sonra Bulanık Deresi üzerinde HES yapımı için çalışmalara başlandığını belirterek "Burada yaşanan dakika 1 gol 1. Seçimi bekledikleri çok açıktı. Seçimi, bekleyen iktidar yanlıları ve buradaki işbirlikçileri seçimde oy kaybı olmasın diye seçime kadar buraya gelmediler" dedi.

Ardanuz Derelerin Kardeşliği Platformu Sözcüsü Elyesa Uygun, 31 Mart yerel seçiminde belediye başkanlığının CHP'den AKP'ye geçtiği Ardanuç'ta Bulanık Deresi üzerinde HES yapımı için çalışmalara başlanmasına tepki gösterdi. Elyesa Uygun, şunları söyledi:

"Burada yaşanan dakika 1 gol 1. Seçimi bekledikleri çok açıktı. Seçimi bekleyen iktidar yanlıları ve buradaki işbirlikçileri seçimde oy kaybı olmasın diye seçime kadar buraya gelmediler. Bizim de Anayasa Mahkemesi'ne başvuru hakkımız var ve bu anlamda süreç devam ettiği iddiasındayız ama Danıştay üçüncü dosyasında halkın aleyhine karar vermiştir yani HES'in yapılması yönünde olur vermiştir. Bunlarda onun gücüyle buraya geldiler ve ne yazık ki hepsi bu kadar. Seçim bitmiş, millet moralsiz... Hala mazbataları alınmamış ve bütün işbirlikçiler burada ve söylenecek de başka bir şey yok. Talan ülkenin her yerinde olduğu gibi burada da devam ediyor."

"YÖNETİMLERİNİ HES İLE BAŞLATTILAR"

Eski Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir ise şunları söyledi:

"Seçimlerin hemen akabinde bakıyoruz, bizim Ardanuç Bulanık Deresi üzerindeki HES projesi vardı ve hemen müteahhitler ve iktidar partisinin üyeleriyle birlikte harekete geçtiler. Burada inşallah biz yanılırız ve bu seçimde HES'ler, ormanlar ve madenler olduğunu söylemiştik. Bu iktidar partisinin bütün derdinin bu olduğunu anlıyoruz ne yazık ki, bugün gelinen durumda inşallah yanılmayız. Ardanuç halkı iktidarı tercih ettiyse, ki biz halkımızın verdiği karara saygılıyız, demokrasi inancımız odur. Yeni yönetime de başarılar diliyoruz ama bunu bir HES aracılığıyla başlaması üzüntü vericidir. Dilerim ki bunu HES'le, madenle değil farklı alanlarda ilçemize hizmet vermelerini istiyoruz, diliyoruz ve halkımızda iktidarı bunun için tercih etti. Bu yapılanın yanlış olduğunu Ardanuç'a hiçbir getirisinin olmadığını ve bir iki kişi para kazansın diye doğamızı tahribi dışında ilçemize vereceği hiçbir şey yoktur, inşaat aşamasında üç beş kişi bir süre çalışır ama HES açıldıktan sonra onlarda tezkeresini ellerine veriyorlar. Yöremize hiçbir getirisi olmayan bir şeyin yanında olma şansımız yok ama Ardanuçluları da sağduyulu ve uyanık olmaya çağırdığımı da belirtmek istiyorum."