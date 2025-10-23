3 ton altın heyecanı! İlçe girişi 25 metre kazıldı - Son Dakika
Yerel

3 ton altın heyecanı! İlçe girişi 25 metre kazıldı

3 ton altın heyecanı! İlçe girişi 25 metre kazıldı
23.10.2025 10:50  Güncelleme: 11:49
Artvin'in Ardanuç ilçesi girişinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan izinle yapılan define kazısı, üç gün süren çalışmaların ardından tamamlandı. Define arayıcılarının umutla yürüttüğü kazıda beklenen 3 ton altına rastlanmadı.

Ardanuç'ta yaşayan Kamil Oğuzhan Arslan, uzun süredir yaptığı araştırmalar sonucunda ilçe girişinde toprak altında yaklaşık 3 ton altın bulunduğuna inandı. Arslan, tespitlerinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvurarak resmi define arama izni aldı.

25 METRE KAZILDI

Bakanlık denetiminde yürütülen kazı, iş makinesi yardımıyla gerçekleştirildi. Üç gün süren çalışmalar kapsamında yaklaşık 25 metre derinliğe inildi. Ancak aramalarda herhangi bir define veya tarihi esere ulaşılamadı.

HERKES PÜR DİKKAT KAZIYI İZLEDİ

Kazı alanı, çevrede yaşayan vatandaşların da yoğun ilgisini çekti. Gün boyunca çok sayıda kişi kazı çalışmalarını merakla izledi.

HERHANGİ BİR DEFİNE BULUNAMADI

Kazı sonrasında açıklama yapan ruhsat sahibi Kamil Oğuzhan Arslan, "Ardanuç ilçemizde Kültür ve Turizm Bakanlığımızın izni ve denetimiyle yapılan define kazımız bugün itibariyle tamamlanmıştır. Herhangi bir define veya tarihi esere rastlanmamıştır. Bu süreçte bize destek olan tüm kurumlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: 3 ton altın heyecanı! İlçe girişi 25 metre kazıldı
