Eşinin hatırası otomobili 36 yıl garajda sakladı

Artvin'de eşinin hatırası otomobili 36 yıl garajda saklı tutan kadın, yol çalışmasında da otomobilin garajdan çıkmasına izin vermedi. Yol seviyesinin 2 metre altında kalan otomobil görenleri şaşırtıyor.

Artvin'de 4 yıl önce hayatını kaybeden Fediye Köksal, eşinin hatırası otomobili 36 yıl evinin yan tarafında bulunan garajda kilitli tuttu. Fediye Köksal, 1986 yılında hayatını kaybeden eşi Zülküf Köksal'ın gözü gibi baktığı 1976 model Renault marka otomobili eşinin ölümünün ardından garajdan çıkmasına hiçbir şekilde izin vermedi. Zamanla yol yükselince otomobil yolun 2 metre altında kaldı. Buna rağmen otomobilin çıkmasına izin vermeyen Köksal, eşinin son hatırası olan otomobili 36 yıl bu şekilde korudu.

Otomobili dedelerinin hatırası olarak korumayı planlıyorlar

Fediye Köksal'ın hayatını kaybetmesiyle yakınları otomobili hatıra olarak korumayı planlıyor. Görenler otomobilin yolun altına nasıl indiğini merak ederken, otomobilin hikayesi duygulandırıyor. Merkeze bağlı Dere Mahallesi Ömer Çavuş Sokak'ta bulunan 1976 model ve 65 bin kilometredeki otomobili Zülküf Köksal'ın sadece 10 yıl kullanma imkanı bulduğu da öğrenildi. Zülküf Köksal 1986 yılında yeğeninin düğünde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybedince o günden sonra otomobil garajdan çıkartılmadı. Zülküf Köksal'ın yeğeni Yaşar ve eşi Kemal Akın yıllar sonra garajın kapılarını açınca eski günler yeniden yad edildi.

Yaşar Akın, "Amcam arabasına çok düşkündü. İyi bir şofördü. Buradan geçerken hep duygulanıyorum. Güzel bir düğünde hayatını kaybetti. Arabaya dokununca o günler hafızamda tekrar canlandı. Küçükken amcam bizi arabasıyla gezdirirdi. Bu garaj, bu otomobil amcamın hatırası olarak burada kalacak" dedi.

Kemal Akın ise, "Zülküf amcamızın çocuğu yoktu, araba yeğenlerine kaldı. Fakat yeğenleri de mirasını alalım, bölelim diye hiç uğraşmadı. Otomobil yıllarca burada bu şekilde kaldı" diye konuştu.

Torunu Ali Haydar ise, "Ben dedemi hiç göremedim. Bu arabayı burada görünce sordum nasıl gelmiş bu araba buraya diye, zamanında araba buraya park edilmiş, babaannem hiç kimsenin kullanmasına izin vermemiş. Hiç kimse dokunmayacak demiş, araba orada kalmış. Yol yapılacak demişler, arabayı kaldırın demişler, babaannem izin vermemiş, kalsın burada demiş" ifadelerini kullandı. - ARTVİN