Artvin\'de Mera Tehdidi: Köylüler Tepkili

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UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Murgul ilçesi Kabarca Vadisi boyunca Çimenli ve Ardıçlı köyü meralarında yapılması planlanan madencilik faaliyetine bölge sakinleri tepki gösterdi. Köy sakinlerinden İbrahim Çevik, "Hayvanlarımızı otlattığımız mezralarımızı madenciler bitirdiler şimdi de gözlerini meralara dikmişler. Biz ailemizin boğazından keserek hayvanlara ot alıyorum. Mera da gidince ben ne yapayım" dedi.

Artvin'in Murgul ilçesine bağlı Çimenli köyü yaylasına ait merada madencilik yapılmasının planlanmasına köylüler tepki gösteriyor. Bölgede madencilik yapacak firma yetkililerinin Artvin Tarım İl Müdürlüğü Mera Komisyonu'yla birlikte bölgede keşif yapması sırasında köylüler tepkilerini dile getirdi.

"Meralar elimizden gidince biz nasıl hayvancılık yağacağız?"

Ardıçlı köyü sakinlerinden İbrahim Çevik şunları söyledi:

"Yıllardır bu dağlara geliyorum ve dağlardaki meralarımız buralar ve bu meralarda hayvanlarımızı otlatıyoruz. Madenciler buraya geliyor ve buralarda maden çıkaracağız diye meralarımızı elimizden almaya çalışıyorlar. Daha öncesinde var olan mezralarımız artık yok, köylerde yerlerimiz kalmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki 'hayvancılık yapın ve dışarıya dövizi göndermeyelim ve para burada kalsın' diyor ama meralar elimizden gidince biz nasıl hayvancılık yapacağız. Mezralarımız gitti madencilere teslim edildi ve buralarda madencilere giderse biz nasıl hayvancılık yapacağız? Biz köyden çıktığımızda geliyoruz burada 1 ay konaklıyor sonrasında aşağıda kalıyoruz. Mezralarımız bitti yani madenciler bitirdi ve bir buradaki meralarımız kaldı eğer burası da alınırsa kızıma torunuma oğluma ne yedireceğim? Nereye gideceğiz ve biz 11. ayda hayvanlarımız köye götürüp içeriye kapatıyoruz yedireceğiz parayla ot alıyoruz ailemizin boğazından keserek ve buna inanın torunumun boğazından kesiyorum ve hayvanıma ot alıyorum. Mera da gidince ben ne yapayım?"

"Buranın ruhsatı alan firma yetkilisi burada maden ocağı açacağını iddia ediyor"

Çimenli Köyü Muhtarı Erkan Yavuz şunları söyledi:

"Bu yayla Çimenli ve Ardıçlı köylerine tahsislidir ama sınırları Kabarca Vadisi'ne aittir ama kullanımı Ardıçlı ve Çimenli'ye aittir. Buranın ruhsatını alan firma yetkilisi burada maden ocağı açacağını iddia ediyor aynı zamanda buralarda hayvanların otlayamayacağını da iddia ediyor ve hayvanların burada yaşayamayacağını da iddia ediyor. Bizim hayvanlarımızın tümü burada ve burada otlatıyoruz. Burasını özellikle sonbahar ayında çok kullanıyoruz ve burası olmazsa bizim yaylamızın hiçbir anlamı olmaz. Burası devlet tarafından mera olarak tahsis edilmesine rağmen buraya şimdilerde madenciler talipli. Burada başkaca da bir meramız yoktur, dedelerimizden atalarımızdan bu yana hayvancılığı yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz ama aksi takdirde eğer burası maden sahasına tahsis edilirse yaylada kalmaz bizlerde buralara gelemeyiz ve bizler de hayvancılık yapamayız."

Köy sakini bir başka vatandaş, "Burada meralara el koymak çocuklarımızın geleceği için çok kötü bir şey. Duyduk ama bizim hayvanlarımızın otlatacağımız yerler meralar ve köyde hayvanlarımızı otlatacağımız yer yok. Bahar geliyor sonbaharda iniyoruz buradan ama mezralarımıza da el koydular yoksa şimdilerde mezralarımızda kalacaktık" dedi.