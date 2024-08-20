Artvin\'de okul inşaatının yanına spor müdürlüğü binası tepki çekti

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UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde yapımı devam eden okul inşaatının yanına Kemalpaşa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü binası yapılması tepki çekti. CHP'li eski Artvin İl Genel Meclisi üyesi Şenol Çelik, "3 katlı bina yapıldığında şu binanın pencereleri kapanıyor ve çocuklar dışarıyı bile göremeyecekler. Dışarı çıkıp alanda dolaşamayacaklar ve arkadaşlarıyla beraber oynayamayacaklar, hafta başında sıra olup İstiklal Marşı'nı okuyamayacaklar" dedi.

Eski Artvin İl Genel Meclisi üyesi CHP'li Şenol Çelik, yıkılıp yeniden yapılan ilköğretim okulunun bahçesine Kemalpaşa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü binası yapılmasına tepki gösterdi.

"Çocuklar dışarıyı bile göremeyecekler"

Şenol Çelik şunları söyledi:

"Şu karşıdaki okulu görüyorsunuz ve bu okulun yapımı bile şaibeliydi. Şurası bir ilköğretim okulu, 500- 600 öğrencisi olan bir okul burası. Burada bulunan eski okul yıkıldı ve yeniden yapımına başlandı. İhale süreci çok farklı geçti almak istemeyen müteahhide zorla verilmeye çalışıldı ve hatta verdiler. Müteahhit elindeki parayı da temeli attıktan sonrada kalp krizi geçirerek vefat etti. Okul daha henüz tamamlanmadı ve bu dönemde de yetişmeyecek. Şimdi bizim meselemiz okulun bitip bitmemesi değil ve ben isyan ediyorum bu konuda, okulun bahçesinde başka bina ve şurayı görüyorsunuz. Şu okulun bahçesinde çocukların dolaşabilecekleri eğlenecekleri ve hatta hafta başında sıralanıp İstiklal Marşı'nı okuyabilecekleri alan burası. Şimdi bu alana da Spor İl Müdürlüğü binası yapılıyor. Burada üç katlı bina yapıldığında şu binanın pencereleri kapanıyor ve çocuklar dışarıyı bile göremeyecekler. Dışarı çıkıp alanda dolaşamayacaklar ve arkadaşlarıyla beraber oynayamayacaklar hafta başında sıra olup İstiklal Marşı'nı okuyamayacaklar.

"İnanın burada doğru bir mantık yok"

Burada en azından 100 tane personel çalışacak ve personelin araçlarının girişi çıkışı ve ama orası öğrencilerin girişi ve çıkışıdır. Şu gördüğünüz yerde de 3 katlı bina yapıyorlar ve bir bina içerisinde bina yapıldığını ilk kez gördüm ve isyan ediyorum. Bu durumu kamuoyuna duyurmak istedim ve insanlarımız bilmeyebilir ve Kemalpaşa halkı ve öğrenci velileri bilse buna tepki göstermezler mi ve ben gördüğümde inanamadım. Buranın müteahhidiyle de görüştüm. Bir haftadır kimle görüştüysem doğru olmadığını söylüyorlar ama ne yazık ki doğru olmayan şeyi de buraya yapmaktalar. Benim derdim öğrencilerdir ve Kemalpaşa halkıdır. Ben Kemalpaşa halkının gelecekte daha rahat bir şekilde okula gönderebilecekleri ve arkalarına bakmadan çocuklarının okul içerisinde dolaşabilmelerinin yaratılmasına çalışıyorum. Buranın doğru olmadığını Kemalpaşa halkına ve bütün Türkiye'ye sesleniyorum burayı yaptıran Çevre Şehircilik Bakanlığının Milli Eğitim Bakanlığı'yla nasıl anlaştıklarını bilemiyorum ama eğer yaptıkları doğruysa bize gelip bir anlatsınlar. Beni ikna etsinler ve inanın burada doğru bir mantık yok ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın binasının içerisinde bir spor il müdürlüğünün binası olamaz."