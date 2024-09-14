Artvin'de Pazarcılar Satış Yapamıyor

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UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Ardanuç ilçesinde pazarcılar halkın alım gücünün düşmesi nedeniyle hiç satış yapamadıklarını söyledi. Evdeki eski kıyafetleri pazara getirerek ikinci el olarak satan Nebahat Demirci, "Bugün akşam oldu yüz lira bile almamışız. Evimiz kira, iki tane hastamız var dert çok ama dermanı hiç yok. Ben de pazara geldim eşimin on bin liralık maaşı var başka da bir şey yok" dedi. Bir başka pazarcı ise, "Biz satış yapamıyoruz, insanlar alamıyor. Maaş 13 bin lira; vatandaş kirasını mı ödesin, çocuk mu baksın, okula mı verecek nereye verecek yetmiyor" diye konuştu.

Ardanuç Halk Pazarı'nda, pazarcılar ürünlerini satamadıklarını belirtirken, halkın alım gücünün düştüğünü ifade etti. Kuruyemiş satan bir pazarcı, "İşler çok kötü. Satmak da sorun almak da sorun" ifadelerini kullandı.

"Biz oyumuzu veriyoruz ve oylarımızla rezil oluyoruz"

Pazarda kıyafet satan bir pazarcı da şunları söyledi:

"Artvin'de pazara çıkıyorum enflasyon yüzde 500 ve her şey çok kötü durumda. Bir şeylerin değişmesi lazım, zamanı geldi geçiyor. İnsanlarımız anlayışlı olmalı ve halkını sevsinler şu anki iktidar insanları düşünmüyor ancak kendi cebini düşünüyor. İnsanlar aç, bolluktan bahsetmesin her şey var ama çöpe döküyorlar kimse alamıyor. Ben buradayım evime gidemiyorum zarar etmişim insanlar beni arıyor paralarını istiyorlar ama iş yok ki. Satıyorum 300 lira o da mazota yetmiyor. 'Ben gidersem Dünya bozulur' diyorlar. Ne alakası var, sen git kurtulalım. Biz satış yapamıyoruz, insanlar alamıyor. Maaş 13 bin lira; kirasını mı ödesin, çocuk mu baksın, okula mı verecek nereye verecek yetmiyor. Eskisiyle yetiniyor insanlarımız, yamayla geziyor. Zengini daha zengin, fakir de bir şey alamıyor ve biz zaten fakire satıyoruz zenginlere bir şey satamıyoruz ki. Biz oyumuzu veriyoruz rezil oluyoruz. İnsanlar da haklı çocuğa mı, kendine mi, evine mi bakacak ve hangi ekonomiyle bakacak? Eskiden ekmek 1 liraydı şimdi 15 lira ve görüyorsunuz enflasyon artmış. 15 bin lira maaş alıyorsun gidip bir lokantada ailenle yemek yiyemezsin artık insanlarımızla dalga geçmeyin yeter artık."

"Eski ayakkabılarımı pazarda satmaya başladım"

Evindeki eski elbiselerini pazarda satmaya getiren Nebahat Demirci ise, "İkinci el bir şeyler satamaya çalışıyorum ayakkabı, çiçek... Satışlar yüzde bir ve bugün akşam oldu yüz lira bile almamışız. Evimiz kira iki tane hastamız var dert çok ama dermanı hiç yok. Bursa'da otuz yıl kalım eşim felç geçirdi kızım da evde ve çalışan da yok. Ben de pazara geldim eşimin on bin liralık maaşı var başkada bir şey yok. Bakın sattıklarıma eski şeyler ikinci eller patik örüyorum ve ikinci el ayakkabılarımı getirdim" dedi.

Kuruyemiş satan pazarcı ise, "İşler çok kötü. Satmak da sorun almak da sorun" ifadelerini kullandı.

"Köylü bitti bu ülkede ve hiçbir şeyde düzelmez"

Ardanuçlu pazarcı Tarık Bildirici ise şunları söyledi:

"Bakın emek vermişiz, bunları yetiştirmişiz sabahtan sonra on kilo biber bitmemiş. Ne yapacaksın burada ne kazanacaksın? Köylü nasıl geçinecek? Benim aldığım bir tek emekli maaşı var. Geçen yıllara göre fiyatlar aynı ama dolar aynı değil. Biber geçen yıl 40 liraydı şimdi de 40 lira ama dolar 33 lira oldu. İmkanı yok bu vaziyette hiçbir şey düzelmez. Bir günde topladığın kızılcık yirmi kilo normalde bir insanın yevmiyesi bin 500 lira. Yirmi kilo kızılcık 30 liradan 600 lira eder. Yevmiye 600 yüz lira. Ağaçların dallarında gezip kızılcık topluyorsun o da satılmıyor. İşte köylü ne yapsın ve nasıl geçinsin. Köylü bitti bu ülkede ve hiçbir şeyde düzelmez. "