Artvinli Emekli: "Aldığım Maaş, Evimin Kirasına Yetmiyor" - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Artvinli Emekli: "Aldığım Maaş, Evimin Kirasına Yetmiyor"

Geniş Video İzle

Artvin'de semt pazarına alışveriş yapmaya gelen emekliler hayat pahalılığından yakındı. Bir emekli vatandaş, "Tüm emeğimi vermişim bugüne kadar gençliğimi vermişim, enerjimi vermişim, ondan sonra emekli olmuşum ama bu bize reva mı? Aldığım maaş, evimin kirasına yetmiyor" dedi.

18.01.2025 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'de semt pazarına alışveriş yapmaya gelen emekliler hayat pahalılığından yakındı. Bir emekli vatandaş, "Tüm emeğimi vermişim bugüne kadar gençliğimi vermişim, enerjimi vermişim, ondan sonra emekli olmuşum ama bu bize reva mı? Aldığım maaş, evimin kirasına yetmiyor" dedi.

Artvin'de semt pazarında alışveriş yapmaya gelen emekliler maaşlarının düşük olduğunu belirterek tepki gösterdi. Emekli Hasan Kılıcan, elindeki poşeti göstererek "Emekli maaşını verdim. Ben bir emekliyim. İki tane üniversite mezunu çocuğum var ve bir kiracıyım, nasıl döneceğim? 15 bin lira, 20 bin lira kira, 12 bin 500 lira maaş alıyorum, 25 sene prim ödedim. Nasıl döneceğim? Bu dönme şekli nasıl? Bize de öğretsinler, biz de dönelim" dedi.

Bir emekli ise şu ifadeleri kullandı:

"Tezgahlara bakıp bakıp geçiyorum. Bakın, şimdi orada kaşar peyniri gördüm, hoşuma gitti ama bir de cebime baktım, para yok çünkü emekliyim. Adı üstünde, emekliyim. Tüm emeğimi vermişim bugüne kadar gençliğimi vermişim, enerjimi vermişim, ondan sonra emekli olmuşum ama bu bize reva mı? Aldığım maaş, evimin kirasına yetmiyor. Komşularımdan, akrabalarımdan yardım olmazsa aç kalırım. Hadi sor, cebimde kaç lira para var? 20 lira. Şurada otururken 2 çay içemeyeceğim. Korkuyorum, orada otursam 2 çay içsem ve yanıma bir arkadaşım gelecek, ona da söyleyeceğim."

"Bu emekliyi, memuru, vatandaşı çok sıkıştırıyorsunuz"

Artvinli bir başka emekli ise şunları söyledi:

"Bu vatandaş haklıdır. Ben de emekliyim, 18 bin lira maaş alıyorum, raporluyum ve 11 yıldır emekliyim. Recep Tayyip Erdoğan'ı kötülemiyorum ama bu adam bir yerde haklı, bir yerde de haklı değil. Şimdi alışveriş yapamıyorum ama ben gideceğim Ankara'ya ve resmen diyeceğim ki, 'bu emekliyi, memuru, vatandaşı çok sıkıştırıyorsunuz'. 25 bin lira ev kirası. Ekmek alınmıyor" şeklinde konuştu.

Bir başka vatandaş, "Ben realistim. Zeytinin kilosu 220 lira, ekmek 12,50 lira. Asgari ücret ne kadar? 22 bin lira. Ev kirası ne kadar; 22 bin 500 lira. Kömür torbası 400 lira, odun çuvalı 250 lira. Ne ile geçineceksin? Hamsinin kilosu 200 lira. Berberde traş olmanın fiyatı 500 lira. Kaloriferli ev kirası 22 bin 500 lira. Ben ise kavşağın olduğu yerde sobalı evde oturuyorum, kirası 8 bin lira" diyerek yaşam koşullarının ne kadar zorlaştığını belirtti.

Artvinli Emekli: "Aldığım Maaş, Evimin Kirasına Yetmiyor"
Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Alışveriş, Ekonomi, Artvin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Artvinli Emekli: 'Aldığım Maaş, Evimin Kirasına Yetmiyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gazze’deki ateşkese ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'deki ateşkese ilk yorum
14:23 Ünlü markanın ürünlerinin satışı yasaklandı Ünlü markanın ürünlerinin satışı yasaklandı
12:08 Reza Zarrab, Miami’de evlendi Düğüne katılan isimler bomba Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba
11:27 İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı
11:15 Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler
17:51 Togg 2025 model fiyatları belli oldu Togg 2025 model fiyatları belli oldu
17:42 Sevilen dizide flaş ayrılık Başrol oyuncusu veda ediyor Sevilen dizide flaş ayrılık! Başrol oyuncusu veda ediyor
17:35 Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
17:22 Akın akın koştular Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL
17:10 Altında yeni seviye Eski fiyatların hepsini unutun Altında yeni seviye! Eski fiyatların hepsini unutun
17:07 Özgür Özel: Savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz Özgür Özel: Savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz
16:55 Sözleşmesinde madde varmış: Vincenzo Montella’nın A Milli Takım defteri kapanabilir Sözleşmesinde madde varmış: Vincenzo Montella'nın A Milli Takım defteri kapanabilir
16:49 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı
16:39 Bankalardan sürpriz ATM kararı Limitler değişti Bankalardan sürpriz ATM kararı! Limitler değişti
16:38 Gupse Özay’ın babası, Apple’a dava açtı Gupse Özay'ın babası, Apple'a dava açtı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 15:23:34. #1.12#
SON DAKİKA: Artvinli Emekli: "Aldığım Maaş, Evimin Kirasına Yetmiyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.