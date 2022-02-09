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Aşı olmak için Turkovac'ı beklediler - Son Dakika

Aşı olmak için Turkovac'ı beklediler

09.02.2022 22:53

Aşı olmak için Turkovac'ı bekledilerKÜTAHYA Korona virüsle mücadele kapsamında yerli imkanlarla geliştirilen Turkovac aşısı, Kütahya'da da uygulanmaya başladı.

Aşı olmak için Turkovac'ı beklediler

KÜTAHYA Korona virüsle mücadele kapsamında yerli imkanlarla geliştirilen Turkovac aşısı, Kütahya'da da uygulanmaya başladı. Aşı, Kütahyalı vatandaşlarca büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Turkovac aşısı için randevu alan vatandaşlar, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen aşının ilk dozunu olmaya başladı. Yoğun ilginin gösterildiği Turkovac için aşı polikliniklerine gelen vatandaşlar, yerli ve milli aşının gururunu yaşayarak aşılarını yaptırdı.

Daha evvelde hiç aşı olmamış yada hatırlatma aşısı yaptıracak olan herkesin randevularını alarak aşılarını vurdurabileceklerini söyleyen Kütahya İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, "Yerli ve milli imkanlar ile geliştirilen ve daha evvel şehir hastanelerinde uygulanmaya başlanan Turkovac aşısı bu hafta itibari ile 81 ilde merkezlerdeki büyük hastanelerde de uygulanmaya başlandı. Kütahya'da da Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi aşı polikliniklerinde de Turkovac aşısı uygulanmaya başlandı. Yerli aşımız olan Turkovac aşısını 18 yaşının üzerinde tüm vatandaşlarımız, daha evvel hiç aşı olmamış olanlar, hatırlatma dozu yaptıracak olanlar randevularını alarak aşı polikliniklerinde aşılarını yaptırabilirler" diye konuştu.

Türk aşısı 'Turkovac ' aşısını beklediklerini ve ilk günde randevularını aldıklarını söyleyen vatandaşlar ise, "Kendi sağlımızın yanı sıra sevdiklerimizi de düşünerek herkesin aşısını yaptırmalı istiyoruz" diye konuştular.

Aşı olmak için Turkovac'ı beklediler
Aşı olmak için Turkovac'ı beklediler
Aşı olmak için Turkovac'ı beklediler

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Koronavirüs, TURKOVAC, Kütahya, Aşı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aşı olmak için Turkovac'ı beklediler - Son Dakika


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