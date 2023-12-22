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Aşık Veysel'in vefatının 50. yılı anıldı - Son Dakika
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Aşık Veysel'in vefatının 50. yılı anıldı

Esenyurt Belediyesi ile Esenyurt Sivaslılar Kültür Evi Derneği'nin birlikte düzenlediği etkinlikte, Halk Ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun vefatının 50. yılı anıldı. Programda Aşık Veysel'in torunu Gündüz Şatıroğlu dedesini anlattı ve Türk halk müziği sanatçıları Sabahat Akkiraz ve Şahin Aydın, ünlü ozanın eserlerini seslendirdi.

22.12.2023 - 14:31,  Güncelleme: 14:43
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Esenyurt Belediyesi ile Esenyurt Sivaslılar Kültür Evi Derneği'nin birlikte düzenlediği etkinlik ile aşıklık geleneğinin en büyük temsilcilerinden olan Halk Ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu vefatının 50. yılında anıldı.

Aşık Veysel'in vefatının 50'nci yıl dönümü UNESCO anma ve kutlama yıl dönümleri programına alınmıştı. Bu kapsamda Esenyurt Belediyesi ile Esenyurt Sivaslılar Kültür Evi Derneği'nin ortak düzenlediği program Esenyurt Kültür Merkezi'nde yapıldı. Programda Aşık Veysel'in torunu Eğitimci-Araştırmacı Gündüz Şatıroğlu dedesini anlatırken, Türk halk müziği sanatçıları Sabahat Akkiraz ve Şahin Aydın, ünlü ozanın eserlerini seslendirdi. Programa Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un yanı sıra İl Dernekler Birliği Başkanı Orhan Onur, Esenyurt Sivaslılar Kültür Evi Derneği Başkanı Ünsal Akkaya, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TORUNU GÜNDÜZ ŞATIROĞLU DEDESİNİ ANLATTI

Açılış konuşmalarının ardından sahneye çıkan Aşık Veysel'in torunu Gündüz Şatıroğlu, aile albümünde yer alan fotoğraflardan derlediği ve "Karanlıktan Aydınlığa Dedem Aşık Veysel" isimli dijital gösterim eşliğinde dedesi Veysel'i anlattı. Şatıroğlu'nun ardından Türk halk müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz ve Şahin Aydın sahne aldı. Akkiraz ve Aydın sahnede; Aşık Veysel'in; "Anlatmam Derdimi Dertsiz İnsana, Ben Gidersem Sazım Sen Kal, Beni Hor Görme Kardeşim, Uzun İnce Bir Yoldayım" gibi gönüllere taht kurmuş türkülerini seslendirdi.

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Aşık Veysel'in şiirlerinin yüzyıllarca dillerden düşmeyeceğini vurgulayan Başkan Kemal Deniz Bozkurt konuşmasında; "Anadolu geleneğinin önemli temsilcisi olan ozanımızın düşüncelerinin yalnızca bu günlerde değil, yüzyıllarca yaşayacağına inanıyorum. 'Benim sadık yarim kara topraktır' diye seslendiği bir dizesine bile onlarca kitap yazılır. 'Güzelliğin on para etmez, bu bendeki aşk olmasa' eserini saatlerce düşünüp, konuşursunuz üzerine. Bu nedenle Veysel'i anmamız, hatırlamamız hem ona olan saygıdan hem de kültürümüze sahip çıkmamızdan dolayı çok önemli. Aşık Veysel'i bir kez daha saygıyla anıyorum" dedi.

Aşık Veysel\'in vefatının 50. yılı anıldı
Kaynak: ANKA
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