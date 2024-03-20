Aşık Veysel Türküleri Konseri Kartal\'da Düzenlenecek

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Aşık Veysel Şatıroğlu'nun vefatının 51'inci yılında Kartal Belediyesi ve Sivas Kültür ve Dayanışma Derneği (SİDAD) iş birliğiyle "Bahara Aşık Veysel Türküleri" konseri düzenlenecek.

Dünya çapında tanınan halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 51'inci yılında Kartal'da anılacak. "Bahara Aşık Veysel Türküleri" konserinde, müzisyen ve bağlama sanatçısı Cengiz Özkan ile Kartal Türk Halk Müziği Topluluğu sahne alacak. Anma konseri, yarın saat 20.30'da Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

BAŞKAN YÜKSEL'DEN ANMA KONSERİNE DAVET

Bu dünyada iz bırakmış değerleri, Kartal'da düzenledikleri çeşitli programlarla andıklarını söyleyen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, şunları kaydetti:

"Aşık Veysel sadece ülkemizde değil, müziği, sesi ve Türk edebiyatının saz şiiri geleneğinin en büyük ustalarından biri olmasıyla dünyada saygı duyulan ve bilinen bir sanatçımız. Öyle ki Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu UNESCO, geçtiğimiz yılı Aşık Veysel Yılı ilan etmiş, bizler de her yıl olduğu gibi ozanımızı çeşitli etkinlik programları vesilesiyle anmıştık. Kartal Belediyesi olarak uzun yıllardır düzenlediğimiz anma etkinlikleri ile usta sanatçımızı Kartal'ımızda anıyor, kendisini genç kuşaklara tanıtmayı görev biliyoruz. Bu vesile ile bu sene de usta ozanımızın 51. ölüm yıl dönümü münasebetiyle SİDAD ile birlikte düzenleyeceğimiz 'Bahara Aşık Veysel Türküleri' anma etkinliğimize tüm komşularımızı davet ediyorum."